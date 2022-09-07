Супербомбардир РПЛ проваливается в Европе. Похоже, уход из «Зенита» — глупейшее решение

Немецкий «Байер» – один из тех европейских клубов, за которыми мы следим с особым вниманием. Единственный представитель России в этом сезоне Лиги чемпионов Андрей Лунёв выступает как раз за Леверкузен. Впрочем, «выступает» – это всё-таки громко сказано. Наш голкипер довольствуется ролью сменщика основного вратаря и капитана команды Лукаша Градецки. Зато стабильно получает свои минуты в «Байере» другой экс-зенитовец – Сердар Азмун. Вот только карьера в Бундеслиге складывается у нападающего не лучше, чем у Лунёва. По крайней мере, сам иранец наверняка очень разочарован.

В «Зените» Азмун, играя в паре с Артёмом Дзюбой, был супербомбардиром и бил клубные рекорды. Например, на первые 50 результативных действий в составе сине-бело-голубых Сердару потребовалось лишь 58 матчей. Он превзошёл достижение Халка – достиг этой отметки чуть быстрее бразильца. Всего же иранец наколотил 62 мяча в 104 матчах за петербургскую команду. Нападающий выигрывал гонку снайперов РПЛ и, казалось, доказывал, что готов к топ-лиге Европы, ведь у Сергея Семака он забивал голы «Лиону», «Бенфике», «Ювентусу» и «Челси» в Лиге чемпионов, «Вильярреалу» и «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы.

Как Азмун уходил из «Зенита», помнят все. Расставание получилось не таким красивым, как должно было быть, но петербургский клуб, пожалуй, выжал максимум из этой ситуации. Сердара продали за € 2,5 млн (по данным Transfermarkt), чтобы не отдавать игрока бесплатно по истечении срока его контракта летом 2022-го.

Первые полгода у Азмуна в «Байере» не получились, но это списали на адаптацию. Во второй половине сезона-2021/2022 нападающий принял участие в 11 играх Леверкузена, а в основу попал только четыре раза.

Единственным удачным для иранца стал матч со слабейшей командой Бундеслиги – «Гройтер Фюрт» (4:1). Сердар стал автором победного гола и сделал голевую передачу. У «Байера» много забивал Патрик Шик – второй снайпер чемпионата Германии прошлого сезона. Азмуну оставалось надеяться только на то, что тренер Херардо Сеоане будет наигрывать их в паре, как было с Дзюбой. Приход иранца принёс «Байеру» весной 2022-го неожиданную пользу: вдруг раззабивался аргентинец Лукас Аларио, которого после его яркого отрезка удалось продать в «Айнтрахт» за € 6 млн.

Бывший тренер иранца Курбан Бердыев объяснял, почему Азмун не засверкал в Бундеслиге с первых матчей:

«Давал ли я совет Азмуну, когда он переходил в «Байер»? Нет. Мы с ним постоянно на связи, но последнее решение он принимал сам. Ни я, ни его отец не повлияли на него. Он попросил нас: «Давайте я сам приму решение». Хотя я был сторонником того, чтобы он уехал в Англию. Там были серьёзные варианты. Он хотел как трамплин использовать Германию. Мне кажется, что он бы там справился.

Когда он приехал в Германию, сказал мне, что там нагрузки сумасшедшие. Интенсивность тренировок очень высокая. Этот период в Леверкузене был для него адаптационным. К новому сезону он готовится уже по-другому. Я сейчас с ним разговаривал, он сказал мне, что приехал туда неготовым» (в интервью для YouTube-канал «Коммент.Шоу»).

Сердар Азмун в «Байере» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Действительно, после российского чемпионата непросто перестроиться на более интенсивный немецкий. Вдобавок Азмун переболел коронавирусом перед трансфером в «Байер». Но в новом сезоне Германия, если верить словам Бердыева, должна была увидеть «подготовленного по-другому», настоящего Сердара – забивающего как машина.

Однако неудачная серия Азмуна продолжилась и в сезоне-2022/2023. После первых пяти туров Бундеслиги у иранца нет результативных действий. Только в игре Кубка Германии с «Эльферсбергом» (3:4), выступающим в третьем дивизионе, Сердар отметился двумя голевыми передачами. Но ведь и этому сопернику не забил! Причём в трёх из шести матчей экс-зенитовец выходил в основе, действуя в паре с Шиком – все эти встречи «Байер» проиграл.

По статистике InStat, за шесть матчей Азмун имел 11 голевых моментов – только в одной игре 2-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» иранец создал семь. Нанёс 10 ударов, в том числе четыре в створ. Иранцу просто дико не везёт! А может, мастерства не хватает при более высоких нагрузках? Так или иначе, реализация у Сердара нулевая. Нападающий не забивал даже тогда, когда промахнуться труднее, чем забить. Убегал один на один – попадал в штангу. Много раз бил головой из убойных позиций, выигрывая воздух за счёт своего сумасшедшего прыжка. Мяч летел то выше цели, то мимо, то в руки голкиперу. Традиционный уже кадр для трансляции игры чемпионата Германии: Азмун упускает верный шанс, хватается за голову и что-то недовольно бормочет под нос.

Начало нынешнего сезона получилось крайне неудачным для «Байера». Возможно, Сеоане захочет окончательно перейти на игру с одним центрфорвардом, и Азмун будет уже не напарником Шика, а сменщиком. Получая всё меньше игрового времени. Похоже, уход из «Зенита» в «Байер» был ошибкой иранца. Если Сердар не собирался оставаться в РПЛ, то стоило, скорее, принимать предложение «Лиона», где его видели основным нападающим и доверяли бы больше, чем в Леверкузене.