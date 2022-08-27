«Если хочет играть — надо сменить клуб». Мрачная история единственного россиянина в ЛЧ

А как всё прелестно начиналось. Конфликтующий с «Зенитом» вратарь чуть больше года назад вырвался из золотой клетки и поехал в Европу. В Питере ожидали, что Андрей Лунёв образумится, согласится на их условия и останется. Но нет – парень пошёл против системы. И уехал не в клуб-ноунейм, как Дзюба, а в очень солидный «Байер». Прекрасная история, которая требовала развития. Казалось, вратарю нужен только шанс. И мечта стать основным в европейском клубе осуществится. Да, конкурент мощный – голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки, выступающий за «Байер» с 2018-го. Но ведь и Лунёв парень амбициозный. Только дайте тот самый шанс.

Однако мечта стала рушиться с первого же матча. 14 августа Лунев начал в запасе игру с «Унионом» и не вставал со своего места до декабря. Тренировался, ждал возможности, но Херардо Сеоане действовал прагматично. Градецки мог косячить, быть не в лучшем тонусе, но играл всегда он (по статистике, в 32 матчах Бундеслиги пропустил 44 мяча). Андрею оставалось лишь скучать по месту в основе и свыкаться со стабильной ролью второго. Постоянно второго.

Первый шанс он получил только 9 декабря. В уже ничего не решающем матче Лиги Европы с «Ференцварошем». Отстоял, кстати, неплохо. Пусть его команда и проиграла 0:1. Уже через четыре дня в ворота вернулся Градецки, получил пять от «Айнтрахта», и, казалось, тренер всё-таки поверит в Лунёва. Но нет – новый матч с «Хоффенхаймом», два пропущенных мяча, однако Андрей наблюдал за этим со скамейки. В январе травма, из-за которой он выпал из заявки почти на три месяца, а в последнем туре с «Фрайбургом» второй матч за «Байер». Глобально он ничего не решал, поэтому тренер дал время тем, кто либо не играл совсем, либо играл совсем мало. Но и здесь россиянин не оставил ворота без пропущенных мячей, но его команда победила 2:1.

Андрей Лунёв Фото: picture alliance via Getty Images)

Новый сезон начался позитивно для Лунёва – Градецки получил красную в матче с «Боруссией» (0:1), поэтому на «Аугсбург» готовили именно россиянина. Итог печальный – поражение 1:2. А дальше – новая травма, из-за которой Андрей пропустит шесть недель. И вы понимаете, на какое место он вернётся.

При этом в Германии позитивно относятся к вратарским качествам Андрея. Вот что сказал «Чемпионату» журналист Kicker Стефан вон Нокс.



«Изначально «Байер» приглашал Лунёва вторым голкипером. А требование тренера заключалось в том, чтобы человек на этой позиции не сильно отставал от Градецкого по способностям. Желание было удовлетворено, и три матча в составе это подтвердили. Андрей хорошо отыграл в них. В играх с «Ференцварошем» в Будапеште и с «Фрайбургом» он получил три балла от Kicker. На прошлой неделе с «Аугсбургом» – 3,5. Напомню, в нашей системе один – очень хорошо, шесть – очень плохо», – отметил Стефан.

При этом собеседник считает, что вряд ли тренер вдруг изменит свою позицию и поставит в ворота Лунёва.

«Градецки – номер один в Леверкузене, тренер очень хорошо с ним ладит. Его уважают в коллективе, потому что он действует как командный игрок. На мой взгляд, Сеоане считает, что по вратарским умениям финн и россиянин на одном уровне. Однако Градецки – капитан, он играет роль лидера, поэтому он номер один», – подчеркнул журналист.

Под вопросом и будущее вратаря. Его контракт действует до лета 2023 года. Однако, вероятно, в дальнейшем клуб сделает ставку на молодых голкиперов.

«Непонятно, рассматривает ли «Байер» изменение во вратарской позиции в следующем году. Ситуация могла измениться после высказываний Лунёва в соцсетях о России и гордости за отечество. Плюс «Байер» хотел бы найти более молодого первого номера. Моложе, чем Лунёв (30 лет) и Градецки (32). Возможно, они вернут из аренды Леннарта Грилля, который сейчас выступает за «Унион». В любом случае я считаю, что с высокой долей вероятности в 2023 году у «Байера» будет другой второй номер.

Если Лунёв захочет играть, ему придётся сменить клуб. На данный момент он не вытеснит Градецкого, с которым продлевается контракт», – сказал вон Нокс.



При этом Андрей остаётся единственным россиянином в Лиге чемпионов. Вполне себе достижение.