«Челси» взял нестандартного тренера. Он заставлял футболистов исполнять «Лебединое озеро»

«Челси» внезапно уволил Томаса Тухеля, а на его место поставил Грэма Поттера. В четверг этот тренер утром попрощался с футболистами «Брайтона» и покинул базу клуба, а вечером о его назначении в «Челси» стало известно официально.

Кто такой Грэм Поттер?

Относительно молодой английский тренер (47 лет), который уже заработал себе имя в АПЛ. Хотя его результаты были средними. Он занимал с «Брайтоном» 16-е, 15-е и девятое места, в Кубках Англии и лиги не доходил дальше 1/8 финала. Имя тренер себе сделал за счёт атакующей игры «Брайтона». Она не всегда позволяла набирать очки, но смотреть на «Брайтон» было приятно. А ещё Поттеру удавалось прокачивать футболистов. В том числе именно за счёт своего атакующего футбола.

«Брайтон» до прихода Поттера четыре года подряд был вынужден тратить на трансферы значительно больше, чем на них зарабатывать. А в последние два года с Поттером клуб оставался в плюсе. Летом 2022 года «Брайтон» потратил на игроков € 48 млн, а заработал – € 114 млн по данным Transfermarkt. То есть + € 66 млн. Символично, что столько удалось заполучить за Кукурелью, который перешёл из «Брайтона» именно в «Челси». Левый защитник снова будет работать с тренером, благодаря которому он оказался в топ-клубе.

Кстати, назначение Поттера в «Челси» может сказаться на сборной Англии перед ЧМ-2022. Если раньше у команды было два классных левых защитника – Люк Шоу и Бен Чилуэлл, то теперь оба близки к тому, чтобы остаться без игровой практики. Шоу уже потерял своё место при новом тренере «МЮ», а Поттер, вероятно, продолжит ставить на левый фланг Кукурелью (хотя он редко появлялся и в тройке центральных защитников). При этом именно Чилуэлл в последнем матче АПЛ перевернул игру, выйдя на замену и сделав 1+1 по «гол+пас». Интересно, как эту ситуацию разрулит новый тренер «Челси».

Грэм Поттер Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Чем вообще знаменит Поттер?

Нестандартная личность. Большую часть карьеры тренера он провёл в Швеции. Там он возглавил никому не известный «Эстерсунд» – команду из четвёртой шведской лиги. При Поттере клуб поднялся сначала в третью лигу, затем во вторую и даже первую. Причём в чемпионате Швеции он даже занял пятое место, а ещё выиграл Кубок Швеции.

Изначально переезд в другую страну выглядел странно. На тот момент Поттер успел потренировать только университетские команды и поработать техническим директором женской сборной Ганы на ЧМ-2007. У Поттера и его жены тогда только-только появился первый ребёнок, но тренер решился на переезд в Швецию, и этот риск себя оправдал.

Тем более что «Эстерсунд» пробился в Лигу Европы, где в квалификации прошёл «Галатасарай» и ПАОК, затем вышел из группы со второго места и в плей-офф приехал на «Эмирейтс» к «Арсеналу» и победил его! Правда, из-за крупного поражения на своём поле «Эстерсунд» вылетел. Кстати, это был последний сезон Арсена Венгера в АПЛ.

Грэм Поттер Фото: Stuart MacFarlane/Getty Images

Интересно, что в «Эстерсунде» Грэм Поттер заставил футболистов исполнять в театре «Лебединое озеро» и региональный гимн перед 1600 зрителями. Как отмечал Guardian, так тренер устранял страх перед сценой и вырабатывал в игроках устойчивость, аналогичную той, что нужна на футбольном поле.

Насколько Поттеру подходит именно «Челси»?

В январе 2021 года главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил: «Я большой фанат Грэма Поттера. На его «Брайтон» приятно смотреть, приятно анализировать. У них каждый чувствует свою позицию, футболисты двигаются свободно, все знают свои движения, у них хватает смелости играть везде».

Неизвестно, насколько сложится у Поттера в «Челси», но по состоянию на сегодня выбор именно этого тренера кажется логичным. Его «Брайтон» старался играть как большая команда – с мощным прессингом и владением мяча выше среднего. Может показаться парадоксальным, но атакующий футбол Поттер ставил при схеме с пятью игроками обороны в основе.

Тут нужно понимать, что крайние защитники «Брайтона» закрывали весь фланг и дерзко шли в атаку. Даже если крупно выигрывали у топ-клуба! На этом стоп-кадре защитник Кукурелья принимает мяч от вратаря, оказавшись в более высокой позиции, чем любой из партнёров.

Фото: Кадр трансляции

Есть и другой плюс в назначении Поттера. Схема с пятью защитниками изначально близка «Челси». Она была базовой для Тухеля и в этом, и в прошлом сезоне. Такие вещи могут иметь значение для тренера, который приходит по ходу сезона – без предсезонных сборов.

Кстати, мало кто знает, но Поттер в университете Лидса получил звание магистра в области лидерства и эмоционального интеллекта. На примере «Брайтона» он уже показал, как при нём развиваются футболисты. Это именно то, чего не хватало Тухелю. При немце были трофеи, но тяжело сказать, кто из игроков прогрессировал.

Поттер приведёт с собой своего ассистента, который работал с ним в «Брайтоне» – Билли Рида. Он второй человек в тренерском штабе «Брайтона». В январе 2022 года Поттер не смог поехать на выездной матч с «Лестером», потому что заболел коронавирусом. Тогда командой должен был руководить именно Рид. Правда, этого не случилось – он тоже заболел. «Брайтон» объявил, что команду покинули ещё четыре человека из тренерского штаба Поттера. По информации the Telegraph, они также присоединятся к новому тренерскому штабу «Челси».

Про Гарри Поттера уже можно шутить?

Можно. Тема избитая, но это мало кого останавливает.

Грэм Поттер Фото: Bleacher Report

Ожидается, что Поттер сможет руководить командой со скамейки уже в субботнем дерби с «Фулхэмом». Контракт тренера с «Челси» рассчитан на пять лет. Оно и понятно: вряд ли тренер сможет быстро поставить нужную ему игру. Такое не делается по взмаху волшебной палочки (простите, не удержался).