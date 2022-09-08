Новый премьер перевернёт английский футбол? За кого болеет Лиз Трасс и какие у неё взгляды

У Соединённого Королевства новый премьер-министр – Лиз Трасс получила 57 процентов голосов членов Консервативной партии во 2-м туре голосования и опередила Риши Сунака в борьбе за кресло Бориса Джонсона. У Трасс будет много забот в кабинете на Даунинг-стрит – вроде экономических проблем и энергетического кризиса.

Хоть победа сборной Англии (или Уэльса) на чемпионате мира в Катаре и может поднять настроение жителям островов за неделю до Рождества, футбол вряд ли станет приоритетом нового правительства. И всё же британский премьер-министр играет серьёзную роль в процессах вокруг самого популярного спорта на планете. Джонсон выступал против планов по созданию Суперлиги и поднял на этом политических очков, но в то же время и подвергся критике за свою роль в сделке по продаже «Ньюкасла» государственному инвестиционному фонду из Саудовской Аравии.

Борис Джонсон помогает наносить разметку на поле Фото: Getty Images

Решения правительства во многих областях могут оказать большое влияние на спорт в Великобритании и за её пределами. Как бывший министр международной торговли Трасс отлично понимает место футбола в ряду самых востребованных экспортных товаров Англии и её соседей.

За последние несколько лет АПЛ перестала быть всего лишь равноправным членом топ-5 европейских чемпионатов вместе с Испанией, Италией, Германией и Францией. К концу 2022 года Премьер-лига – это доминирующая финансовая сила мирового футбола, что подтверждают гигантские траты клубов в прошедшее трансферное окно.

Посмотрим, как решения Трасс могут повлиять на развитие футбола на островах.

Реформа системы управления

Английские футбольные фанаты давно призывают к реформам. В 2019 году Консервативная партия выпустила манифест, в котором пообещала «организовать пересмотр действующей системы футбольного руководства при участии болельщиков».

Тогда история не получила развития, но планы шести клубов АПЛ по вступлению в Суперлигу вернули её к жизни. В ноябре прошлого года был опубликован 162-страничный обзор текущей системы британского футбольного руководства – документ призывал к созданию новых независимых органов управления. Ещё составители отчёта обращались к богатым клубам: по мнению авторов документа, гранды должны распределять больше денег по пирамиде английского футбола.

Документ был составлен при участии депутата от консервативной партии Трейси Крауч, а полгода спустя обозначенные в нём положения одобрил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон. По мнению политика, изменённая система управления игрой «откроет новую эру финансовой устойчивости для наших клубов».

Борис Джонсон тоже поддержал реформы и яростно выступил против идеи создания Суперлиги, пригрозив сбросить на организаторов закрытого чемпионата «законодательную бомбу» ещё до того, как инициатива богатейших команд развалилась сама собой. Джонсон не особенно интересовался игрой и её структурами, но почувствовал, что хейт вокруг Суперлиги консолидировал английских болельщиков, и ухватился за идею перемен.

Протесты против Суперлиги Фото: Getty Images

По тому, как с напрашивающимися реформами поступит Трасс, есть большие вопросы: на прошлой неделе The Mirror сообщил о планах преемницы Джонсона наложить вето на изменения системы управления. По информации таблоида, Лиз «окружена влиятельными фигурами, у которых мало или совсем нет желания менять существующую структуру или создавать независимый регулятор».

В публикации The Mirror сообщается о «твёрдом убеждении» в отказе Трасс от идеи реформ, хотя таблоид не уточнил, на чём основана такая категоричная оценка. Вполне может быть, что дело не в идеологическом неприятии реформ, а в текущих приоритетах правительства. Обновление футбольных механизмов при участии фанатов казалось важной инициативой, когда на первых полосах каждый день мелькала Суперлига, но шумиха угасла, и теперь энергетический кризис и проблемы в экономике вытесняют всё остальное.

Трасс уже уволила министра спорта. Она поддерживала идеи фанатов

После объявления результатов голосования Трасс отправилась в шотландский замок Балморал на аудиенцию к королеве. После соблюдения важных формальностей Лиз занялась более прикладными делами – формированием нового кабинета министров. Уже вечером в понедельник стало известно об отставке Надин Доррис с поста министра по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту – в её зону ответственности в том числе входили футбольные дела.

После референдума по Брекзиту в июне 2016 года на этом посту сменилось семь министров. Каждый новый функционер с нуля вникал в суть большого числа проблем, стоящих перед футболом в стране – наряду с широким спектром других вопросов: от интернета в сельской местности до финансирования BBC.

Доррис, занимавшая свой пост с сентября прошлого года, поддерживала реформы и включение фанатов в процесс изменений. Ранее в 2022-м она предупредила критиков пересмотра действующей системы: «Люди должны понимать, что это уже происходит. Мы знаем, что некоторые футбольные функционеры не в восторге от этой перспективы, но мы уже приняли 10 рекомендаций от болельщиков в процессе совместных реформ».

«Больше не будет никаких маклсфилдов, дерби и челси», – добавила Надин, имея в виду клубы, с которыми за последние годы случались неприятности за пределами футбольного поля. Под ней в правительственной иерархии находился Найджел Хаддлстон, министр спорта. Важнейший для футбольных дел функционер поддержал в гонке за кресло премьер-министра Сунака, а не Трасс.

В ближайшее время станет известно, сохранит ли Хаддлстон свою работу и кто заменит Доррис.

Низшие дивизионы Англии могут умереть. Всё дело в букмекерах

Премьер-лигу и Английскую футбольную лигу жёстко критиковали за тесные связи с индустрией азартных игр – при этом многие клубы страны спонсируются букмекерскими конторами. Правительство анонсировало амбициозные реформы; неоднократно обсуждался запрет на использование лого букмекеров в качестве титульного спонсора на футболках команд, но никаких официальных шагов так и не предприняли.

Критики считают, что широкое распространение букмекерской рекламы несёт негативные социальные последствия, но представители футбольной индустрии на разных уровнях приводят мощный контраргумент: многие клубы, особенно в дивизионах от второго и ниже, в значительной степени зависят от доходов из этого сектора, и ограничения могут стать для них началом конца.

Футболка «Эвертона» Фото: Getty Images

Трасс открыто не высказывалась о проблеме азартных игр, но один из её ярких сторонников – Иэн Дункан Смит, долгожитель парламента, яростный критик индустрии гэмблинга и сторонник реформ. С другой стороны, многие делают акцент на либертарианских взглядах Трасс: в теории она не должна вмешиваться в относительно свободный уклад законов об азартных играх Великобритании.

Как и в случае с другими футбольными проблемами, букмекерской реформе придётся подождать, пока более насущные темы не отойдут на второй план.

Трасс болеет за «Норвич» и поддерживает возвращение стоячих трибун

Сунак, побеждённый оппонент Трасс, топит за «Саутгемптон» из своего родного города. По ходу предвыборной кампании он решил покрасоваться любовью к народной игре, но немного напутал. Он выразил надежду на победу «святых» над «Манчестер Юнайтед» в предстоящие выходные, хотя на самом деле «Сотону» предстоял матч с «Лестер Сити».

Трасс никогда не хвасталась большой любовью к футболу, но связь с игрой у неё всё же есть. Она провела часть детства в Йоркшире и в одном из выступлений упомянула легендарного менеджера «Лидса» Дона Реви. Фанатские пристрастия Лиз ближе к юго-западному Норфолку, избирательному округу, который она представляет в парламенте.

В 2018 году она поделилась фотографией с «Кэрроу-роуд» в шарфе «Норвич Сити» и порадовалась возвращению на стадион стоячих трибун: «Поддерживаю разрешение стоячих мест в Чемпионшипе и Премьер-лиге. Возможность выбора и лучшая атмосфера для болельщиков. Горжусь «Норвичем», возглавившим этот процесс».

Лиз Трасс на матче «Норвича» Фото: Из личного архива Лиз Трасс

Посещение арены – не разовая акция. В декабре 2009 года, когда Трасс была всего лишь кандидатом в депутаты, «Норвич» играл в третьем дивизионе, а Лиз проделала нелёгкий путь до «Кэрроу-роуд» по заснеженному региону. «Покидаю Норвич замерзшей, но счастливой. «Канарейки» – 3, «Хаддерсфилд» – 0», — написала она в «Твиттере» после игры.