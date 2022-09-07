Как вообще можно было убрать из «Челси» Тухеля?!

Первая реакция – шок. Безусловно, у «Челси» случился спад на старте сезона, но позиции Тухеля казались прочными. Ни один из инсайдеров не сообщал, что отставка тренера вообще рассматривается. Да и как её рассматривать? При Тухеле команда за полтора года (ок, чуть больше, чем полтора) выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. А помимо этого, сыграла в трёх финалах (дважды в Кубке Англии и один раз – в Кубке лиги).

Тухель входил, пожалуй, в число трёх лучших тренеров АПЛ. Об этом можно говорить, и исходя из итогов прошлого сезона, и даже по менее заметным высказываниям. Например, Фернандиньо утверждал, что Гвардиола, Клопп и Тухель – великолепные тренеры, которые учатся друг у друга и развиваются за счёт конкуренции между собой. Хотя мы, конечно, понимаем, кто в этой иерархии – два первых номера (явно не Тухель).

Томас Тухель Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Есть огромное желание кричать, что новый владелец «Челси» Тодд Боули – псих, который не понимает, где оказался. Сначала провернул во многом неудачную трансферную кампанию – речь скорее не о качестве футболистов, а о стоимости и тайминге приобретений (ну и проигранная конкуренция «Барсе» за первых номеров в списке). А теперь, похоже, Боули принял ещё и эмоциональное решение по Тухелю. Отсутствие предварительных инсайдов об отставке может указывать на молниеносность решения.

Но всё же давайте попробуем понять логику. Вдруг она всё-таки есть. Тем более что какие-то вещи действительно пошли не так именно у Тухеля. И речь не только про неудачный старт этого сезона. Символично, что немец возглавлял «Челси» ровно 100 матчей. За первые 50 игр команда пропустила 24 мяча, а за последующие – 50–53 мяча. Это показывает, что кризис «Челси» был не только в последний месяц.

Если пройтись по футболистам, то сложно сказать, кто за последнее время при Тухеле прогрессировал. Скорее, можно сказать, что Тьяго Силва или Чилуэлл держат свой высокий уровень, когда появляются на поле. Куда проще назвать футболистов, которые в последнее время стали играть хуже. И тут будет внушительный список – от Менди до Маунта.

Помимо этого, нужно признать, что Тухель выглядел нервным последние месяцы. Депрессивные высказывания на предсезонке, разборки с Конте с последующей дисквалификацией и даже просто нервная реакция на игру своих футболистов. Да, Конор Галлахер ошибается на поле и вообще выглядит не так круто, как Канте, Жоржиньо и Ковачич на пике формы, но Тухель лишь усугублял ситуацию своими прыжками и возмущениями на бровке. Когда тебя душит начальник, то творить становится чуточку тяжелее. Атмосфера вокруг Тухеля была действительно накалённой.

Конфликт Томаса Тухеля и Антонио Конте Фото: Getty Images

На этом, наверное, всё. Аргументы в пользу отставки Тухеля исчерпаны.

Своими результатами тренер заслуживал больше доверия в непростой момент. А что выглядит наиболее сомнительным – вся последовательность событий в 2022 году. Абрамович ведь и сам переплачивал на старте своей эпохи в «Челси», но со временем выстроил процессы. Уходил из клуба, который только-только стал чемпионом мира. И вроде планировал передавать дела бережно.

Роман Абрамович Фото: Michael Regan/Getty Images

Изначально сообщалось, что уйдёт только Абрамович, а Грановскую хотят сохранить. В результате ушла не только Грановская, а все ключевые фигуры. Помимо Грановской, ещё технический и спортивный директор Петр Чех («нам его очень не хватает», – говорил Тухель), а также председатель совета директоров Брюс Бак, который провёл 20 лет в клубе. «Челси» на своём официальном сайте сообщил, что функции председателя возьмёт на себя новый владелец. Он же занялся трансферами, хотя к футбольным переходам игроков никогда не имел отношения. Американец владеет бейсбольной и баскетбольной командами в Лос-Анджелесе.

Боули утверждал, что в трансферах будет полагаться на мнение главного тренера. Звучало логично, потому что именно тренеру работать с этими игроками. Почему бы Тухелю не выбирать себе футболистов? Только вот тренер летом не мог заниматься переговорами. Ему нужно было проводить сборы. Новый владелец лично сгонял в Барселону на переговоры с одноимённым клубом. Результат вы знаете. «Челси» хотел Дембеле, Рафинью и Кунде, однако их всех (как и ранее Кристенсена) забрала «Барса».

В результате «Челси» пришлось добирать футболистов с запозданием и переплатой. А это тоже явно отразилось на результатах. Непонятно, насколько были встроены футболисты в игру. Например, Фофана вообще только 31 августа перешёл в «Челси». Кулибали и Кукурелья тоже не успели к началу сборов. А если мы говорим об обороне, то ей крайне важна сыгранность. В атаке ещё возможно решать за счёт импровизации, но подстраховка в защите так не работает.

Вот и получается, что новый владелец сам поставил тренера в такие условия, а потом его уволил при первой же возможности. Вдвойне глупо это выглядит на мощном фоне закупки футболистов, которую (по словам владельца) он делал именно под Томаса Тухеля. Теперь в команде нет и его. Новый владелец разогнал вообще всех ключевых менеджеров. На это у него ушло меньше трёх месяцев.