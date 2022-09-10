«Зенит» звал защитника, а «Спартак» — вингера. Кто в это трансферное окно не доехал до РПЛ

Четыре десятка новых легионеров пополнили РПЛ в летнее трансферное окно. Список прибывших мог быть ещё шире, реализуй топ-клубы все свои «хотелки». Но такое возможно только в идеальном, вымышленном мире. А в реальности вести дела на рынке им стало только труднее. Сразу несколько потенциально громких сделок сорвались уже на финальной стадии, и не только по экономическим причинам. Вот несколько из них.

Аттила Салаи: «Фенербахче» ⛔️ «Зенит»

Чемпион России досрочно завершил последнюю трансферную кампанию, но это не значит, что он на 100% выполнил все поставленные на неё задачи. По нашей информации, клуб находится в перманентном поиске замены Ярославу Ракицкому. Одного опытного защитника «Зенит» летом подписал, но Родригао — правша. Для полного комплекта Семаку не хватает в обороне левши с организаторскими навыками ушедшего украинца. Наличие такого игрока важно не только для сбалансированности защиты, но и для вариативности начала атаки.

Аттила Салаи Фото: Из личного архива спортсмена

Этим летом «Зенит» вёл переговоры с «Фенербахче» по 24-летнему стопперу сборной Венгрии Аттиле Салаи (на Евро-2020 все три матча без замен). Самого игрока перспектива переезда в Россию вначале не слишком воодушевляла, но вылет «Фенера» из Лиги чемпионов вроде бы смягчил его позицию. Как это чаще всего бывает, сделку расстроил денежный вопрос. По утверждениям турецких СМИ, «Фенербахче» отказался продавать игрока за € 20 млн, хотя годом ранее купил его у «Аполлона» почти в 10 раз дешевле! На этом переговоры и заглохли. Ну или встали на паузу до лучших времён.

Маркос Пауло: «Атлетико» ⛔️ ЦСКА

Маркос Пауло Фото: Из личного архива спортсмена

В селекции ЦСКА в последние окна чётко прослеживается два вектора — латиноамериканский и балканский. Этим летом клуб приобрёл по паре сербов и бразильцев, одного чилийца и выкупил колумбийца Карраскаля. Программа-максимум предполагала ещё приобретение левого вингера, но с ним не сложилось. 21-летний Маркос Пауло из «Атлетико» от трансфера в Россию отказался. Одному из лидеров РПЛ бразилец предпочёл аренду в заштатный «Мирандес» (это второй испанский дивизион). До основы «Атлетико» парень ещё не дорос.

Эден Карцев: «Маккаби» Нетания ⛔️ «Динамо»

«Динамо» всё лето искало игрока в опорную зону. Свободный Оздоев в этом качестве спортивный департамент не очень заинтересовал. Магомед входил в шорт-лист, но не под первым номером. Казалось, в середине августа поиск «Динамо» наконец увенчался успехом. Москвичи достигли соглашения с «Маккаби» из Нетании о переходе полузащитника сборной Израиля Эдена Карцева. Игрок даже прилетел в Москву. Но как прилетел, так и улетел. «Маккаби» аннулировал контракт!

Эден Карцев Фото: Eric Alonso/Getty Images

Подробности этой странной истории нам рассказал израильский журналист Михаил Йокин: «Динамо» не сумело перевести деньги «Маккаби». В Нетании подозревали, что такое может случиться, и прописали в контракте дедлайн. € 1,3 млн российский клуб должен был выплатить в августе и ещё € 1,8 млн — в мае 2023 года. Первый транш вовремя не поступил, и «Маккаби» аннулировал сделку. Естественно, Карцев был разочарован срывом перехода. Хотя в Израиле многие придерживаются мнения, что в Россию сейчас ехать нельзя. Карцев и Даса подвергаются сильной критике, особенно Даса — ведь он капитан сборной. У меня такое впечатление, что «Динамо» настоятельно рекомендовали сверху подписать израильтянина, и неважно какого. Политически это может быть сегодня целесообразно».

В итоге «Динамо» упустило и Карцева, и Оздоева. И только в последний момент взяло на проблемную позицию Матиаса Норманна.

Шека: «Лилль» ⛔️ ЦСКА и, возможно, «Динамо»

Шека Фото: Из личного архива спортсмена

Мигел Анжелу да Силва Роша (в простонародье Шека) входил в шорт-лист ЦСКА ещё прошлой зимой. По информации наших источников, летом интерес к португальскому опорнику проявили ещё один-два топ-клуба РПЛ. Предлагали щедрые условия. Неудивительно для свободного агента далеко не пенсионного возраста с таким внушительным бэкграундом: более 130 матчей в Лиге 1, чемпион и обладатель Суперкубка Франции с «Лиллем» — и всего 27 лет. Пока Шека не спеша перебирал варианты, ЦСКА закрыл вакансию, а там и трансферное окно захлопнулось. И остался Мигел вообще без команды. Впрочем, у бесконтрактных ещё есть варианты.

Сесар Монтес: «Монтеррей» ⛔️ «Динамо»

Сесар Монтес Фото: Из личного архива спортсмена

У «Динамо» были очень большие планы на Монтеса. Рослый (195 см), молодой (23 года) и вместе с тем опытный (23 матча за сборную Мексики) защитник представлялся идеальной кандидатурой на роль нового вожака бело-голубой обороны. Не возражал против смены декораций и сам игрок. Но и здесь москвичей постигла неудача! Операцию заблокировали владельцы «Монтеррея» — компания FEMSA, специализирующаяся на производстве напитков и розничной торговле. В концерне рассудили, что отношения с партнёрами из США важнее нескольких миллионов евро прибыли с футбольного трансфера, и вышли из переговоров.

Пауло Фернандес: «Волос» ⛔️ «Спартак»

Пауло Фернандес Фото: Из личного архива спортсмена

Бонусом одна из самых абсурдных историй межсезонья. Греческий «Волос» отказался продавать «Спартаку» испанского полузащитника Пауло Фернандеса из-за… обиды на Гильермо Абаскаля. По утверждению агента футболиста, злопамятные эллины до сих пор не простили своему экс-тренеру серию неудач на исходе 2021 года: пять поражений подряд. Если это так, принципиальности греков можно только удивиться. Или чувству юмора агента. Отмазка реально смешная.