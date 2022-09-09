В Россию за одно «окно» приехало 40 новых легионеров. Главное о каждом из них

Весенние опасения болельщиков, что из РПЛ разбегутся все более-менее умелые легионеров, оказались напрасными. Многие действительно прервали контракты и уехали, но далеко не все. Взамен чемпионат получил четыре десятка новых иностранцев. Знакомьтесь.

«Зенит»

Густаво Мантуан, Бразилия, 21 год



Мантуан с Иваном были отправлены в Россию «Коринтиансом» и агентами в порядке компенсации за нападающего Юри Алберто, которому резко захотелось домой. С экономической точки зрения обмен заведомо выглядел неравнозначным. Совокупная рыночная стоимость двух новых зенитовцев (€ 5,5 млн) в 4,5 раза уступает покупной цене Алберто (€ 25 млн). Мантуан круто стартовал в РПЛ, но пока победный гол ЦСКА остаётся для него единственным в России. «Зенит» — всего второй клуб в его жизни и, соответственно, первый европейский.

Мантуан Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Иван Куарежма, Бразилия, 25 лет

Для бразильского Ивана переход в «Зенит» — огромный скачок в карьере. До переезда в Россию в его активе был только один матч в высшем дивизионе, и тот 6 лет назад! С «Понту-Претой» Куарежма играл в Серии B, а в «Коринтианс» сидел в запасе. Самый примечательный факт в биографии — матчи за олимпийскую сборную в 2019-20 годах. В последнем из них бразильцы разбили главного футбольного врага Аргентину — 3:0! Вот там Юри Алберто сидел на банке, а Иван — играл. Ну и ростом природа человека не обделила — без четырёх см два метра.

Иван Фото: соцсети «Зенита»

«Сочи»

Мусса Сиссако, Мали, 21 год

Академия «ПСЖ» в резюме — это уже знак футбольного качества. А селекционеров «Сочи» в последние годы отличает проницательность (история с чемпионом мира Рами — скорее прокол менеджмента, а не скаутов). Выгодно продав Родригао в «Зенит» (пишут о € 3,5 млн), вице-чемпион России оперативно и в разы дешевле нашёл ему замену. 21-летний защитник сборной Мали с опытом игры в высшем дивизионе Бельгии кажется перспективной покупкой. Наверняка и на нём можно будет заработать со временем.

Мусса Сиссако Фото: соцсети ФК «Сочи»

«Динамо»

Николас Маричал, Уругвай, 21 год

После потери Ордеца, Бальбуэны, Варелы новому тренеру «Динамо» и спортивному департаменту клуба пришлось фактически заново собирать линию обороны. Акцент в поиске был сделан на Южную Америку. Уругвай всегда славился своими бойцами, и Маричал, как видно, не исключение. Перед дебютом в новой стране Николас не прошёл даже недельного цикла с клубом, но вышел и был одним из лучших на поле. В родном «Насьонале» напоследок судьба свела его с великим Луисом Суаресом, вернувшимся домой после славных странствий по Европе. Даже тренировки с таким голеадором должны были много дать молодому защитнику.

Николас Маричал Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Роберто Фернандес, Парагвай, 22 года

Фернандес — воспитанник «Гуарани», где начинал свой путь к славе самый известный парагвайский футболист всех времён Чилаверт. Защитник высоко котировался по юношам — участвовал в чемпионатах Южной Америки и мира по своему возрасту, а в прошлом году закрепился в основе клуба. Отсюда достаточно высокая цена — € 3 млн. «Динамо» срочно нужен был игрок в проблемную зону, и «Гуарани» воспользовался моментом, провернув одну из самых крупных сделок в своей истории (дороже продавали лишь двоих).

Роберто Фернандес против «Спартака» Фото: «Чемпионат»

Милан Майсторович, Сербия, 17 лет

Очевидно, что юниора из Сербии «Динамо» взяло на вырост и, скорее всего, по наводке тренера Йокановича. В этой стране умеют растить таланты на продажу, а Майсторович прямо сейчас основной центральный защитник юношеской сборной страны. На взрослый уровень воспитанник «Войводины», видимо, уже будет переходить в России.

Милан Майсторович Фото: соцсети «Динамо»

Эли Даса, Израиль, 28 лет

Давно в РПЛ не заезжали посланники Земли обетованной. Последним был Эди Готлиб в «Оренбурге» в 2020-м. «Динамо» исправило это упущение, подписав капитана сборной Израиля. Как нетрудно догадаться, Даса — опытный мужчина: 163 матча в высшем дивизионе своей страны, под полсотни — за национальную команду. Последние три года Эли отработал в Нидерландах, в «Витессе». Среди его тренеров — Шота Арвеладзе, Леонид Слуцкий, Хорди Круифф (сын Йохана) и… Йоканович. Впервые со Славишей он встретился в середине 2010-х в Хайфе и даже поиграл в Лиге чемпионов (правда, без особого успеха — шесть поражений в группе от «Челси», «Порту» и киевского «Динамо»). Этому приобретению Йоканович точно обрадовался.

Эли Даса Фото: соцсети «Динамо»

Николас Нгамалё, Камерун, 28 лет

Самое позднее подписание «Динамо» в это окно. Нгамалё — основной вингер сборной Камеруна. В Россию переезжает из Швейцарии, где наиграл более двух сотен матчей за «Янг Бойз». Статистика внушает оптимизм: 40 голов, 48 передач. Богатый еврокубковый опыт: в одной только Лиге чемпионов 12 игр: 4 с «МЮ», по 2 с «Ювентусом», «Валенсией», «Аталантой». Такому много времени на адаптацию не понадобится.

Николас Нгамалё Фото: соцсети «Динамо»

«Краснодар»

Михайло Баньяц, Сербия, 22 года



Отец Михайло Боян в 1990-х поиграл в «Земуне» и «Лилле», даже забил один гол в Лиге 1, но рано закончил карьеру — в неполные 27 лет. Баньяц-младший за три сезона в сербской Суперлиге набил приличную статистику (14+14 в 89 матчах) — при том, что клубов-грандов даже национального пошиба в его жизни ещё не было. В РПЛ у полузащитника уже три ассиста.

Михайло Баньяц Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Жоау Бачи, Ангола, 24 года



В лице Бачи Александр Сторожук получил универсала, готового закрыть любую позицию в полузащите и группе атаки. В прошлом сезоне анголец помог «Шавишу» подняться из второго португальского дивизиона в первый и бодро дебютировал в Примейре — с 1+1 в четырёх турах. Тут-то за ним и пришёл «Краснодар».

Жоау Бачи Фото: соцсети «Краснодара»

Кевин Ленини, Кабо-Верде, 25 лет

Одного игрока «Шавиша» «Краснодару» оказалось мало, и спустя пару дней после трансфера Бачи он купил второго. Ленини — крепкий физически, рослый опорный полузащитник. Смущает, что только на 26-м году кабовердиец достиг высшего дивизиона Португалии. Обнадёживает, что стартовал он там довольно бодро — с двух голевых передач в пяти первых турах. Скромный «Шавиш» в этих матчах по два раза выиграл (в том числе у топового «Спортинга») и сыграл вничью. До сих пор из экзотического Кабо-Верде в РПЛ заносило всего двух человек — Нуну Рошу («Тосно») и Зе Луиша («Спартак», «Локомотив»).

Кевин Ленини Фото: соцсети «Краснодара»

ЦСКА

Милан Гайич, Сербия, 26 лет



За одно «окно» ЦСКА подписал сразу двух чемпионов мира среди молодёжи 2015 года. Причём победный финал Сербии против Бразилии и Гайич, и Зделар отыграли целиком. Сразу после возвращения из Новой Зеландии защитник подписал пятилетний контракт с «Бордо» и укатил во Францию. Первый легионерский опыт получился так себе: Милан мало играл и досрочно вернулся домой. В «Црвене Звезде» Гайич сполна утолил трофейный голод, выиграв четыре из четырёх чемпионатов Сербии и два Кубка, и снова собрался в путь. ЦСКА счёл Гайича лучшим кандидатом на замену Марио Фернандесу, и Милан этот вызов принял.

Милан Гайич Фото: «Чемпионат»

Саша Зделар, Сербия, 27 лет



Зделар из молодых да ранних: в 16 дебютировал в родном ОФК, в 18 — подписал первый легионерский контракт. Правда, до Греции он доехал только после золотого ЧМ, а до этого продолжал играть в ОФК по аренде от «Олимпиакоса». У Зделара, по большому счёту, тоже за рубежом не сложилось: дюжина матчей в Греции и сезон в испанской Сегунде с «Мальоркой» — сомнительные поводы для гордости. Возможно, в более близкой ментально среде у него получится лучше. Тем более старый знакомый рядом.

Зделар против Мантуана Фото: «Чемпионат»

Виктор Мендес, Чили, 22 года



Чилийского опорника Мендеса, как и парагвайского вингера Медину чуть ранее, в ЦСКА доставил зять Леонида Федуна. Пока это самые статусные клиенты агентской компании Юхана Гераскина Ultimate Sports. Мендес — удивительно разносторонний исполнитель: может закрыть любую позицию в полузащите, а если сильно понадобится, то и в обороне с атакой. Но его основная локация на поле — центральный круг. Время от времени вызывается в сборную Чили.

Виктор Мендес Фото: «Чемпионат»

Виллиан Роша, Бразилия, 27 лет



По отдельности Виллиан и Роша в РПЛ уже были, а в одном лице — нет. Теперь есть. Виллиан Роша воспитывался и рос в знаменитых академиях «Ботафого» и «Фламенго», а имя себе сделал в Португалии. Помимо внушительных габаритов (от 192 до 194 см роста) обращает на себя внимание результативность игрока: 6+6 за три сезона — очень приличные цифры для центрального защитника. В случае необходимости он готов и в опорную зону выдвинуться — навыки есть.

Виллиан Роша Фото: соцсети ЦСКА

Мойзес, Бразилия, 27 лет



Прошли те времена, когда ЦСКА принципиально отказывался от опытных легионеров в пользу потенциально ликвидной молодёжи. Новому собственнику спортивный результат нужен здесь и сейчас, поэтому возрастной фильтр в селекции ушёл в прошлое. Теперь армейцы нанимают опытных мастеров, не нуждающихся в доводке. Мощный, стремительный Мойзес — из этой категории. Даже странно, что только в 27 этот парень впервые покинул Бразилию. С другой стороны у него и на родине были приличные команды: «Коринтианс», «Ботафого». А в «Интернасьонале» он финишировал на красивой отметке «100 матчей». В далёкой России Мойзес обнаружил множество знакомых лиц: с Бруно Фуксом его связывают совместные выступления в Порту-Алегри, а с Малкомом, Клаудиньо, Мантуаном и Иваном — одна агентская контора.

Мойзес против Малкома Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Локомотив»

Лукас Фассон, Бразилия, 21 год



Летом 2021-го «Атлетико Паранаэнсе» приобрёл молодого бразильского защитника у чилийской «Ла-Серены» за €1,5 млн, чтобы спустя год перепродать «Локомотиву» вдвое дороже. «Северная наценка» — обычное дело. Фассон подтвердил свою квалификацию в стартовых турах РПЛ, но имел несчастье быстро и тяжело сломаться — уже во втором матче в России. До следующего года мы его на поле не увидим.

Лукас Фассон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Марио Митай, Албания, 19 лет



€3 млн за 19-летнего крайнего полузащитника могут показаться (и оказаться) неадекватной ценой. Но парень не первый год на слуху: в 17 лет стал самым молодым легионером греческого АЕК и дебютантом национальной сборной Албании. Видимо, на нём немецкий менеджмент «Локо» тоже планирует в перспективе заработать, как на Бека Бека. За 10 минут матча с «Ахматом» составить представление об игровых достоинствах Митая было невозможно. Остаётся поверить трансферному вкусу господина Цорна.

Марио Митай Фото: соцсети «Локомотива»

Марко Раконьяц, Черногория, 22 года



В прошлом сезоне молодой черногорский великан (рост 192 см) вошёл в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата Сербии и на этой волне был выгодно продан в Россию. Transfermarkt расположил его на третьем-четвёртом месте в рейтинге крупнейших продаж «Чукаричек» с ценником €2,5 млн.

Марко Раконьяц Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Педриньо, Бразилия, 22 года

«Локо» тоже не упустил возможность усилить состав на флажке. В последний день регистрационного периода агентство Elenko Sports (ага, Малком, Клаудиньо и далее по списку) устроило в РПЛ очередного бразильца — вингера Педро Габриэла или просто Педриньо. По утверждению transfermarkt, игрок обошёлся клубу в €3,5 млн. Это второй по величине исходящий трансфер для «Ред Булл Брагантино». А первым был Клаудиньо.

Пебро Габриэл Фото: fclm.ru

«Крылья Советов»

Амар Рахманович, Босния и Герцеговина, 28 лет



Бренд «Крылья Советов» в последние годы вызывает две устойчивые ассоциации: «Чертаново» и молодёжь. В Самаре решили немного разнообразить селекционное меню и повысить средний возраст команды, подписав взрослого футболиста. Потенциальную замену юному таланту Коваленко, уже проданному в «Сочи», «КС» нашли в Турции. Вклад полузащитника в бронзу «Коньяспора» в прошлом сезоне составил 6 голов и 1 ассист. В Боснии Рахманович выигрывал чемпионат и Кубок, в Словении — Кубок и Суперкубок. Опытный кадр.

Амар Рахманович Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»

Александар Чиркович, Сербия, 20 лет



Сербский вингер/атакующий полузащитник Чиркович — продукт австрийской фубольной системы. На родине играл за клубы средней руки — «Мачва» и «Вождовац». В промежутке между ними вхолостую сгонял в Испанию: заключил трёхлетний контракт с «Химнастиком», но уже спустя полгода разорвал его, не сыграв ни минуты в Примере. В июне 2022-го провёл пару матчей за сербскую молодёжку, а через два месяца устроился в «Крылья Советов». Плюс один конкурент вундеркинду Пиняеву.

Александар Чиркович (справа) Фото: соцсети Чирковича

«Спартак»

Кейта Бальде, Сенегал, 27 лет



О первом сенегальском легионере у болельщиков «Спартака» остались смутные и не самые положительные воспоминания. Бай Али Ибра Кебе был довольно чудным персонажем. У Бальде бэкграунд несравнимо круче: академия «Барселоны», «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдория». Всего четыре с половиной года назад его рыночная стоимость доходила до €30 млн, и при этом его не назовёшь сбитым лётчиком. 27 лет — пора расцвета в футболе. После вылета «Кальяри» из Серии А Кейта решился на кардинальные перемены в жизни и карьере: наконец женился на итальянской модели Симоне Гватьери, с которой воспитывает двух детишек, и махнул в Россию. За новыми впечатлениями.

Кейта Бальде с семьёй Фото: из личного архива Кейта Бальде

«Урал»

Рай Влут, Нидерланды, 27 лет



В «Урале» уже был один легионер из Нидерландов (Отман Эль-Кабир), и вот ещё один приехал. Влут получил приличное футбольное образование в престижной школе ПСВ «Эйндховен», вызывался в сборные разных возрастов, даже был чемпионом Европы среди юношей в 2012-м (в финале обыграли немцев с Вернером, Горецкой и Зюле). Но звездой на родине не стал и с 2018 года активно путешествует по миру: Швейцария, Италия, Бельгия. В Россию Рай примчался из Казахстана. В РПЛ Влут ещё не играл, но какое-никакое представление о нашем футболе имеет — должен был составить по встречам с «Динамо» и ЦСКА в 2014-15 годах. Оба матча его ПСВ проиграл, а Влут суммарно наиграл в Москве меньше 10 минут.

Рай Влут и Григорий Иванов Фото: Соцсети «Урала»

Ибраима Сиссе, Гвинея, 28 лет

В послужном списке Сиссе первым делом бросается в глаза «Фулхэм». В АПЛ Ибраима провёл всего три проигранных матча, все три — после выхода на замену. Но зато против каких соперников — «МЮ», «Арсенал», «Тоттенхэм». По юношам Сиссе прошёл через все возможные сборные Бельгии, но потом всё же решил представлять Гвинею. За родную страну у него 19 матчей и 1 гол.

Ибраима Сиссе Фото: соцсети «Урала»

Лазар Ранджелович, Сербия, 25 лет

«Урал» выступил главным хедлайнером последнего дня трансферного окна — представлял новичков одного за другим. Новичков в РПЛ, но не в футболе. Вингер Ранджелович прибыл на Урал из греческого «Олимпиакоса», а прошлый сезон провёл по аренде в испанской Сегунде вместе с «Леганесом». Есть у него и один матч за сборную. Ну как матч — выход на минуту. Но очень памятный. Сербия — Россия — 5:0.

Лазар Ранджелович Фото: соцсети «Урала»

«Химки»

Мори Гбане, Кот-д’Ивуар, 21 год



В Хорватии ивуарийский опорник играл во второй национальной лиге за деревню с населением 1300 человек. Как его в такой глуши высмотрели скауты «Химок», можно только догадываться. Не иначе как по рекомендации местных партнёров. Тем не менее из всех летних новичков «Химок» Гбане увереннее всех вписался в основу и не выпадает из неё, кто бы ни тренировал команду.

Мори Гбане Фото: «Чемпионат»

«Торпедо»

Боян Роганович, Черногория, 21 год



К 21 году левый защитник собрал неплохую коллекцию наград — два серебра Черногории в комплекте с Кубком и бронзу Сербии. В России пополнить её в ближайшее время вряд ли удастся. Параллельно с Рогановичем в РПЛ из «Чукаричек» переехал нападающий Раконьяц в «Локомотив», а парой лет ранее — защитник Богосавац в «Ахмат». Освоенный рынок, и похоже, его популярность будет только расти.

Роганович и Геркус Фото: соцсети «Торпедо»

Хожимат Эркинов, Узбекистан, 21 год



Эркинов прибыл в России в статусе дважды чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка Узбекистана, игрока своей национальной сборной. На родине Хожимат считается большим талантом. Учителями Эркинова в «Пахтакоре» были легенды грузинского и узбекского футбола Шота Арвеладзе («Аякс», «Рейнджерс») и Мирджалол Касымов, чемпион России в составе «Алании».

Хожимат Эркинов Фото: соцсети «Торпедо»

Марк Коста, Венгрия, 25 лет



Венгр из «Ульсан Хёндэ» — звучит экзотично. На самом деле Коста всего полгода пробыл в Корее, а до этого всю жизнь выступал на родине. Больше всего — за клубы с труднопроизносимыми названиями (попробуйте выговорить без запинки) «Мезёкёвешд» и «Залаэгерсег». В обоих довольно много забивал. А чемпионом страны был с родным «Гонведом». В Лиге чемпионов АФК мощный 186-сантиметровый нападающий отгрузил по мячу дома и в гостях китайскому «Гуанчжоу», из которого разбежались все приезжие звёзды.

Марк Коста Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Игор Савич, Босния, 21 год

После смены топ-менеджмента «Торпедо» развернуло бурную деятельность на рынке. Её результатом в том числе стала покупка высоченного (194 см) опорника Савича. На старте нового чемпионата Боснии Игор набрал приличные для его амплуа 2+1 и впрок наигрался в еврокубках — два матча в квалификации ЛЧ и шесть — в Лиге конференций.

Марио Чурич, Хорватия, 23 года

Ещё плюс один человек в среднюю линию аутсайдера РПЛ. Воспитанник «Хайдука», 8+6 в 76 играх чемпионата Хорватии за «Шибеник». Больше о нём сказать нечего — будем присматриваться.

Стефан Шапич, Сербия, 25 лет

Претендент на звание самого высокого игрока чемпионата теперь тоже в «Торпедо». Рост центрального защитника Шапича — 202 см! Последние 4,5 года выступал за «Чукарички». В сборных не замечен. Есть еврокубковый опыт.

Михаил Каймаков, Молдавия, 24 года

Воспитанник «Шерифа» досконально изучил футбол бывшей Югославии в Хорватии и Словении и теперь откроет для себя Россию. Приехал он из команды «Славен Белупо», в своё время давшей РПЛ Кристияна Бистровича и Звонимира Шарлию.

Михаил Каймаков Фото: соцсети «Торпедо»

«Оренбург»

Иван Башич, Босния и Герцеговина, 20 лет



Свой первый контракт с клубом «Зриньски» из Мостара Башич подписал в 16 лет. Вызывался в юношеские сборные Боснии, сейчас — основной игрок молодёжки. По информации transfermarkt, «Оренбургу» хавбек обошёлся в € 550 тыс. Уже отличился голом в РПЛ — в ворота «Спартака» в Тушино.



Химми Марин, Коста-Рика, 24 года



Из всей латиноамериканской компании Лички Марин круче всех стартовал в РПЛ — 2+1 за 7 туров. Ну так он и сборник не последней в мире национальной команды — Коста-Рики. Правда, последний раз за неё играл ещё в 2021 году — тогда же и единственный гол забил, в ворота Ямайки. В 2018-м Джимми (хотя по-испански правильнее говорить Химми) получил приз лучшего молодого футболиста Лиги КОНКАКАФ — второго по значимости клубного турнира Карибского бассейна, Центральной и Северной Америки.



Брайан Мансилья, Аргентина, 25 лет



Мансилья начинал в «Расинге» из Авельянеды с ещё более юным Лаутаро Мартинесом и уже легендарным Диего Милито. Но, в отличие от них, до топ-лиг не добрался — зато перенёс пять аренд. Россия — вторая зарубежная страна в его профиле после Португалии.



Габриэль Флорентин, Аргентина, 23 года



Самый дорогой новичок в истории «Оренбурга». Так много (€ 2,2 млн по TM), клуб ещё ни за кого не платил. Впервые героем новостных лент Флорентин стал против собственной воли: в июле 2020-го он первым в аргентинской Примере сдал положительный тест на ковид. Весной 2021-го он дал уже спортивный повод говорить о себе: удар молодого полузащитника принёс «Архентинос Хуниорс» первую победу над «Ривер Плейт» в гостях за 11 лет — в Кубке лиги. Для Флорентино этот гол дорог вдвойне — мало того, что первый во взрослом футболе, так ещё и в ворота воспитавшей его команды. До 14 лет Флорентин учился в академии «Ривера», а потом ушёл, так как «интернат находился слишком далеко от дома».

Габриэль Флорентин Фото: соцсети «Оренбурга»

Лукас Вера, Аргентина, 25 лет



Самый ценный игрок «Оренбурга» на пару с Флорентином (€ 2 млн по transfermarkt) только на 26-м году созрел для переезда в другую страну, и то только в аренду. В 2019 году Вера с лавки посмотрел один матч Аргентины U23 с Бразилией, и на этом его история со сборными закончилась. Адольфо Гайч в этой странной игре заменил Эсекьеля Понсен, Вендел отбегал 90 минут, а Иван (теперь тоже «Зенит») посидел в запасе.

В списке представлены только те легионеры, которые никогда ранее не играли в России.