«Обалдели, когда узнали его зарплату». Куда пропал экс-футболист «Спартака» Кавенаги

Переход нападающего Фернандо Кавенаги — один из самых провальных в эпоху правления Леонида Федуна в «Спартаке». Приобретённый за приличные деньги футболист не оправдал надежд, а владелец московского клуба позднее назвал этот трансфер своей ошибкой. В день рождения игрока (21 сентября ему исполнилось 39 лет) рассказываем, чем он сейчас занимается.

Как Кавенаги играл в «Спартаке»

Кавенаги перешёл в «Спартак» летом 2004-го. За полгода до этого он съездил на молодёжный чемпионат мира, где сборная Аргентины остановилась в шаге от медалей. Там нападающий обратил на себя внимание европейских скаутов благодаря четырём голам в семи матчах. «Спартак» выиграл борьбу у конкурентов, заплатив «Ривер Плейт» за трансфер футболиста € 8,6 млн. На тот момент переход стал самым дорогим в истории российского футбола.

Перед чемпионатом мира 2018 года Кавенаги дал интервью официальному сайту ФИФА и рассказал о пребывании в России: «Переехав в Россию, я сильно выиграл в финансовом плане. То решение оправдало себя: хотя я попал не в клуб своей мечты, но думал о будущем. Пришлось поиграть на искусственных газонах, но я приобрёл ценный опыт. Да и жизнь в Москве мне очень понравилась», — вспоминал аргентинец.

Кавенаги в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фернандо пришлось тяжело в России. Ему так и не удалось оправдать завышенные ожидания болельщиков. Периодически появлялись всякие всплески вроде гола «ножницами» в ворота «Алании» или роскошного удара за шиворот вратарю «Ростова» с 40 метров. Но потом снова наступало безголевое уныние. К тому же другие игроки «Спартака» пришли в ужас от оклада легионера: «Когда озвучили зарплату аргентинца, все обалдели. Полкоманды сразу: «Ну тогда играй сам, мы не будем». В десять раз больше, чем у остальных», — вспоминал экс-футболист красно-белых Егор Титов в интервью «Советскому спорту».

За два с половиной года в «Спартаке» Кавенаги принял участие в 63 матчах и забил 17 мячей. Не та статистика, что болельщики московского клуба хотели бы видеть от дорогостоящего аргентинца. В прессе неоднократно всплывала информация о возможной продаже футболиста. Зимой 2007 года «Спартак» отправил Кавенаги в «Бордо» и получил за него € 9 млн.

«Окончательное решение по поводу Кавенаги принимал я лично, — рассказывал тогдашний владелец «Спартака» Леонид Федун после ухода Фернандо. — Это была моя первая сделка. Мне хотелось сделать знаковую покупку, которая показала бы, что в клуб пришли солидные люди и что «Спартак» при них может сделать солидный скачок вперёд. Ответственность за дорогостоящую покупку несу прежде всего я сам. Убедили меня в этом или нет, это мои проблемы. Покупка Кавенаги — моя ошибка».

Как Фернандо играл после ухода из «Спартака»

Во Франции дела у нападающего пошли гораздо приятнее. За два с половиной сезона Кавенаги наколотил 40 голов — неплохая статистика! В 2009 году «Бордо» впервые за долгое время завоевал чемпионский титул, и Фернандо внёс вклад в успех команды. А сезоном ранее его признали лучшим иностранным футболистом чемпионата Франции. На фоне подобных достижений Кавенаги даже пригласили в сборную Аргентины — за неё он провёл четыре товарищеских матча.

Кавенаги в «Бордо» Фото: liewig christian/Getty Images

А вот потом Фернандо заскучал и заметно снизил результативность. Съездил в аренды в Испанию и Бразилию, но ситуация не улучшилась. И тут у Кавегола появилась новая мотивация — его родной «Ривер Плейт» покинул элитный дивизион аргентинского футбола. Во второй лиге Фернандо оформил 19 голов в 37 матчах и помог команде получить повышение в классе. Правда, в высшем дивизионе Кавенаги оказался не нужен, поэтому снова уехал в Испанию.

Сезон-2013/2014 нападающий начал в «Вильярреале», а закончил в Мексике. После этого состоялось очередное возвращение в «Ривер Плейт» – и оно получилось успешным. Кавенаги завоевал чемпионский титул и победил вместе с командой в Кубке Либертадорес. Сразу после ответного финального матча Фернандо объявил об уходе из аргентинского клуба. Свой последний сезон (2015/2016) в карьере Кавенаги провёл на Кипре, где снова вспомнил о бомбардирских подвигах. В 23 матчах нападающий АПОЭЛа отгрузил 21 гол и занял первое место в списке лучших бомбардиров местного чемпионата.

Чем сейчас занимается Кавенаги

С марта 2021 года Фернандо работает в системе уругвайского клуба «Расинг» из Монтевидео. На тот момент команда располагалась во втором дивизионе, однако за полтора года всё-таки добилась повышения в классе. Кавенаги занимает пост спортивного директора, но при этом у него гораздо больше власти. Он курирует клубную академией, поиск новых талантов и развитие инфраструктуры.

«Уругвай — отличная страна с прекрасными условиями для работы, — говорил Кавенаги через несколько месяцев после назначения. — Это правильное место для комплексной подготовки молодых футболистов. Мы сразу закупили оборудование для строительства первоклассного спортивного центра. Сейчас в нашем распоряжении несколько прекрасных тренировочных полей, роскошный тренажёрный зал».

Аргентинских журналистов интересовало, почему Фернандо не работает в «Ривер Плейт», за который провёл более 200 матчей. «Несколько лет назад мне предлагали там работу, но это было не то, чего бы мне хотелось, — сказал Кавенаги. — Знаю, что когда-то наступит момент, я окажусь в «Ривере». Пока сохраняю спокойствие и занимаюсь своей работой. Тренерская должность? Нет, это не моё. Я занимаюсь управлением. Чтобы быть тренером, нужно сохранять преданность своему делу 24 часа в сутки. Они полностью посвящают себя профессии. Я уделяю много времени клубу, но делаю это иначе».

Фернандо Кавенаги с семьёй Фото: из личного архива Фернандо Кавенаги

У Кавенаги сохранились хорошие отношения с руководителями «Ривер Плейт». Благодаря этому стороны заключили соглашение об обмене игроками. У футболистов аргентинского клуба, получающих мало практики в своих возрастных категориях, есть возможность приехать в Уругвай и попробовать силы в «Расинге». Схема действует и в обратном направлении. В феврале этого года более 450 юных игроков приняли участие в отборе для «Ривера», который состоялся в Монтевидео.

Летом этого года «Расинг» открыл новый пансион для молодых футболистов, рассчитанный на 30 человек. Следить за успеваемостью игроков будет команда воспитателей, психологов, диетологов и тренеров. «Идея состоит в том, чтобы ребята обрели здесь второй дом. На этом этапе для любого юного игрока важна поддержка со стороны семьи и клуба. Мы со своей стороны делаем всё от нас зависящее», — подытожил Кавенаги.