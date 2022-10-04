«Мир не увидел талант Черенкова». Почему у народного футболиста не сложилось со сборной

Великий спартаковец так и не сыграл ни на «мире», ни на Евро.

Восемь лет с нами нет Фёдора Черенкова. Он был звездой советского футбола 1980-х годов и самым популярным игроком «народной команды» СССР и России. А за сборную на больших турнирах так и не выступил. Рассказываем, как так получилось.

«Федька — не игрок Лобановского. Он не мог переносить такие нагрузки»

На клубном уровне карьера Черенкова сложилась великолепно. Трёхкратный чемпион СССР, чемпион России, обладатель Кубка России, лучший футболист Союза (дважды), член клуба бомбардиров Григория Федотова, девятикратный участник списка 33 лучших футболистов СССР — достижения Фёдора можно перечислять долго.

Почти всю карьеру он посвятил родному «Спартаку», из которого отлучился только раз и совсем ненадолго. В 1990-м Черенков съездил на полгода во французский «Ред Стар», но за границей не прижился и вернулся домой.

Фёдор с первых матчей в «Спартаке» зарекомендовал себя незаурядным мастером. Отличная техника, прекрасное видение поля, нестандартные действия — всё это помогло футболисту завоевать любовь красно-белых болельщиков. Но уважали легендарного Черенкова и фанаты других клубов. У многих при упоминании словосочетания «народный футболист» первым делом перед глазами возникает образ Фёдора. Он был олицетворением порядочности, искренности и верности футболу.

За сборную СССР Черенков провёл 34 матча и забил 12 мячей. Только на крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы — так и не сыграл. Лучшие годы футболиста «Спартака» пришлись на то время, когда сборной СССР руководил Валерий Лобановский. Украинский специалист в основном делал ставку на игроков киевского «Динамо». Импровизатор Черенков просто не вписывался в схемы Лобановского, строившего силовой, доведённый до автоматизма футбол.

«Жаль, что у Черенкова не сложилось со сборной. Но Федька — не игрок Лобановского. Он не мог переносить такие нагрузки, как киевляне. Валерий Васильевич подбирал людей, которые умели эти нагрузки переносить», — вспоминал бывший футболист и тренер красно-белых Олег Романцев.

Олег Романцев и Фёдор Черенков Фото: из личного архива Олега Романцева

«Не вписывается в концепцию — вот и всё объяснение. В советское время такие темы не затрагивали»

Если обратить внимание на статистику Черенкова, то можно обнаружить, что ему не удавались чётные годы. В нечётные Фёдор забивал гораздо чаще. Складывалось ощущение, что в одном сезоне Черенков выкладывался по полной программе, а в следующем ему просто не хватало сил. К сожалению для игрока, крупные турниры для сборных проводились в чётные годы.

Существовало мнение, что Черенков обязательно сыграл бы на ЧМ-1986, если бы перед турниром в сборной не произошла тренерская перестановка. Эдуард Малофеев ценил Фёдора значительно выше, чем Лобановский. Впрочем, далеко не факт, что спартаковец был бы в Мексике основным. Из пяти матчей сборной до мундиаля Черенков дважды вышел в старте, один раз — на замену, а ещё дважды не провёл ни минуты. В 1985-м Фёдор постоянно играл в команде Малофеева, а годом ранее ни разу не вышел на поле. Скорее всего, дело было всё-таки в форме Черенкова, которая в чётные годы казалась недостаточно хорошей.

«С Лобановским на эту тему никогда не разговаривали, — говорил бывший футболист «Спартака» и друг Черенкова Сергей Родионов. — В советское время такие темы никто не затрагивал. «Не вписывается в концепцию» — и всё объяснение. Тренер уважаемый, это не обсуждается. Он отвечал за результат. Было у него какое-то видение по поводу нагрузок, которые у Лобановского были очень серьёзные, — мол, что-то могло с Фёдором случиться… Обидно. Мир мог увидеть футболиста с таким талантом. И не увидел».

Фёдор Черенков Фото: РИА Новости

«Черенков был близок к попаданию на каждый чемпионат мира. И везде Фёдор был бы Фёдором»

В 1990-м Черенкову представился последний шанс выступить на чемпионате мира. Лобановский регулярно приглашал 30-летнего полузащитника на товарищеские встречи. А на ЧМ снова не взял! Это решение почти никого не удивило. Справедливости ради стоит сказать, что тогда Черенков провёл чуть ли не худший сезон в карьере.

«Меня пригласили на сборы, я прошёл их и поехал на ЧМ, — вспоминал бывший футболист сборной Игорь Шалимов. — Хотя не провёл ни одного отборочного матча. Конкурентом Черенкова на его позиции был Заваров. Почему не его взяли на чемпионат мира? Сложно сказать. Футбол киевского «Динамо» отличался от спартаковского. Фёдор никогда не был агрессивным игроком. У Киева был более силовой футбол. И костяк в сборной был из «Динамо». Возможно, поэтому Лобановский его и не брал».

Фёдор Черенков Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР «В 90-м люди говорили, что Лобановский мог бы взять меня на чемпионат мира. У меня же такой мысли вообще не появлялось. После сезона 1989 года у меня наступило страшное внутреннее истощение. В 90-м мои мысли были не о сборной, а только о том, как бы набраться сил, чтобы опять захотеть играть в футбол».

«Мне кажется, Черенков был близок к попаданию на каждый чемпионат мира, — считает Родионов. — И везде Фёдор был бы Фёдором. Я не понимал, почему его не берут. Задавал этот вопрос себе. Но не ему. Потому что понимал, что для него это момент болезненный».

Важный нюанс: в 1984-м у Черенкова диагностировали психическое расстройство. Оно обострялось по чётным годам, когда Фёдор ложился на лечение. Безусловно, это сказывалось на его состоянии. Периодические вспышки болезни мешали Черенкову демонстрировать яркий футбол в годы проведения крупных турниров.

Фёдор Черенков Фото: РИА Новости

Вот что говорил бывший вратарь «Спартак» и сборной СССР Ринат Дасаев: «Пытались ли мы, спартаковцы, переубедить Лобановского в его многолетнем нежелании брать в сборную Федора Черенкова? Предубеждения против него у тренера, полагаю, не было. Он всегда у нас интересовался: «Как там Фёдор?» — причём не формально. Иногда брал его в команду, иногда — нет. Конечно, порой за Черенкова было обидно, но думаю, что Лобановский, зная проблемы Фёдора со здоровьем, просто боялся его перегрузить».

В 1990-м Черенков в первый и последний раз уехал в зарубежный клуб — во французский «Ред Стар» вместе с другом Родионовым. Правда, уже спустя полгода вернулся в «Спартак».

«В 1990 году по ходу сезона во Францию отправились Черенков и Родионов. Конечно, от таких перемен оправиться было непросто. Но наложить вето на эти переходы я не мог — ребята заслуживали того, чтобы поиграть за границей, немного заработать. Одного Фёдора в связи с его болезнью я бы не отпустил. Но он же ехал вместе с Серёгой! Серёжка всю жизнь за ним присматривал — вплоть до последних дней», — вспоминал Олег Романцев.

По возвращении из Франции Черенков думал о завершении карьеры. Фёдору казалось, что он закончился как футболист. Романцев долго беседовал с игроком и внушал ему, что тот нужен «Спартаку». В итоге Черенков отыграл ещё пару лет в московском клубе. Конечно, он был уже не таким продуктивным на поле, как раньше, но болельщики по-прежнему его любили.

Черенков ушёл из жизни в октябре 2014 года. Гражданскую панихиду в манеже в Сокольниках посетили более 13 тыс. человек.

В материале использованы цитаты «СЭ», «Советского спорта», а также из книги Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке».