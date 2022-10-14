Черчесов близок к плей-офф, а остальным россиянам тяжело. Расклады в группах Лиги Европы

Групповой этап Лиги Европы близится к завершению. Четыре тура позади, и можно смело подводить промежуточные итоги. Тем более в этом турнире хватает знакомых российским болельщикам персонажей.
Группа A
Единственная группа, где пока не сыграны четыре тура. «Арсеналу» в связи с траурными мероприятиями после смерти королевы Елизаветы II пришлось переносить матч с ПСВ на 20 октября. А игра будет действительно интересной, ведь на данный момент англичане занимают первое место и опережают голландцев всего на два очка.
Не забываем и про «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин. Футболисты норвежской команды в перенесённом матче наверняка будут болеть за «Арсенал», потому что это позволит им надеяться на вторую строчку. В 4-м туре «Будё-Глимт» как раз не справился с лондонцами, проиграв со счётом 0:1. А впереди у команды Хайкина выезд к «Цюриху» и домашний матч с ПСВ.
Группа B
Здесь уже точно известно, кто попадёт в плей-офф, но интрига всё равно есть. «Фенербахче» и «Ренн» набрали по 10 очков и в оставшихся турах будут решать, кому достанется путёвка в 1/8 финала, а кому придётся сначала испытать силы в 1/16 финала.
А ещё в этой группе выступает киевское «Динамо». Пока у команды Мирчи Луческу дела складываются не слишком удачно. Динамовцы не набрали ни одного очка, причём в каждом матче проигрывали с минимальным разницей в счёте. Отставание от кипрского АЕКа составляет всего три очка, так что за третье место и выход в плей-офф Лиги конференций ещё можно побороться.
Группа C
Ситуация в этой группе наверняка вас удивит. Ведь «Рома», которую тренирует Жозе Моуринью, плетётся на третьем месте и рискует пролететь мимо плей-офф Лиги Европы! А лидирует здесь «Бетис», набравший в четырёх турах 10 очков. И если лидерство испанцев вряд ли может кого-нибудь удивить, то болгарский «Лудогорец» на второй строчке — далеко не самый очевидный сюжет.
Кстати, как раз с «Лудогорцем» «Рома» и сыграет в последнем туре. Так что шанс пробиться в плей-офф у Моуринью ещё будет.
Группа D
Группа, где магическим образом одновременно оказались «Юнион» и «Унион». А самое удивительное, что на первом месте располагаются бельгийцы! Хотя всё по-прежнему плотно — лидера и команду с третьей строчки разделяют всего четыре очка. Зато всё ясно с аутсайдером: «Мальмё» проиграл все четыре матча и может переключаться на другие турниры.
Группа E
А вот эти команды вы вполне могли бы увидеть в Лиге чемпионов. «Реал Сосьедад» в плей-офф точно сыграет, но «Манчестер Юнайтед» отстаёт всего на три очка и наверняка не хочет мучиться в 1/16 финала.
«Манчестер Юнайтед» — «Омония» — 1:0
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
«Шериф», который в прошлом сезоне удивлял всю Европу в Лиге чемпионов, обитает на третьем месте и, похоже, никуда оттуда уже не денется. С другой стороны, Лига конференций — тоже приличный турнир. Спросите у Моуринью!
В 5-м туре «Шериф» поедет в гости к «Манчестер Юнайтед», а закончит групповой этап домашним матчем с «Омонией». А вот «МЮ» в последнем туре сыграет на выезде с «Реалом Сосьедад».
Группа F
Набрали воздуха? Переходим к самой хардкорной группе, в которой можно даже не смотреть, кто какое место занимает. «Фейеноорд», «Мидтьюлланн», «Лацио», «Штурм» — у всех по пять очков! Удивительная история, за развязкой которой точно будет интересно смотреть.
Группа G
Ситуация примерно как в группе E. Только лидер более явный — «Фрайбург». Первое место немцы вряд ли упустят, а в 1/16 финала с большой вероятностью отправится «Карабах», с которым безуспешно борется «Нант». Аутсайдер здесь тоже имеется, и это далеко не самая очевидная команда. Одно очко в четырёх турах — слишком слабо для «Олимпиакоса».
Группа H
Подобрались к самой «российской» группе! Здесь правит «Ференцварош» Станислава Черчесова: девять очков в четырёх турах и уверенное первое место. А вот Александру Головину и его «Монако» приходится сложнее. Монегаски с шестью очками идут третьими и уступают по дополнительным показателям «Трабзонспору». Да и про «Црвену Звезду» нельзя забывать — неделю назад сербы на своём поле прихлопнули «Ференцварош» и точно будут биться до конца группового этапа.
В 5-м туре нас как раз ждёт вторая встреча Черчесова и Головина. В Монако победил «Ференцварош», а теперь матч состоится в Будапеште. После этого в заключительном туре Черчесов будет биться в гостях с «Трабзонспором», а Головин — дома с «Црвеной Звездой».
- 14 октября 2022
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