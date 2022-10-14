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«Трабзонспор» — «Монако» — 4:0, обзор матча, видео, голы, как сыграл Александр Головин, Лига Европы, 13 октября 2022 год

Головин рискует вылететь из Лиги Европы! «Монако» просто «сгорел» в Турции
Павел Прохоров
Головин рискует вылететь из Лиги Европы!
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Команда россиянина нанесла 20 ударов и ни разу не забила.

В Лиге Европы сенсация! «Монако» разгромно проиграл на выезде «Трабзонспору» (4:0). Команда Александра Головина нанесла 20 ударов за матч, но открыла счёт на табло, забив сама себе. Перед перерывом в обороне «Монако» произошёл конфуз: Александр Нюбель сделал передачу партнёру, но попал мячом в Маланга Сарра. Предательским образом мяч влетел в ворота – 1:0. Вы только посмотрите, как это было!

Лига Европы. Группа H. 4-й тур
13 октября 2022, четверг. 22:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Окончен
4 : 0
Монако
Монако, Монако
1:0 Сарр – 44' (автогол)   2:0 Уго – 48'   3:0 Барди – 57'   4:0 Трезеге – 69'

Во втором тайме «Монако» должен был сравнивать счёт, но тут же пропустил второй гол. На этот раз Витор Уго забил через две минуты после выхода на замену – 2:0.

У «Монако» были проблемы с попаданием в створ. Во втором тайме гости не нанесли ни одного точного удара, а вот «Трабзонспор» огорчил ещё дважды. На 57-й минуте Энис Барди довёл счёт до крупного – 3:0.

А ещё через 12 минут Трезеге установил окончательный счёт – 4:0.

В этой встрече «Монако» не помог Александр Головин. Полузащитник провёл на поле 60 минут и покинул его после третьего пропущенного гола. За это время россиянин сделал 17 из 18 точных передач, одну точную подачу с углового, выиграл одно единоборство и совершил два перехвата.

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После 4-го тура Лиги Европы «Монако» занимает третье место в группе. У французского клуба шесть очков, как и у «Трабзонспора», идущего вторым. Возглавляет группу «Ференцварош» с девятью очками.

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