Головин рискует вылететь из Лиги Европы! «Монако» просто «сгорел» в Турции

В Лиге Европы сенсация! «Монако» разгромно проиграл на выезде «Трабзонспору» (4:0). Команда Александра Головина нанесла 20 ударов за матч, но открыла счёт на табло, забив сама себе. Перед перерывом в обороне «Монако» произошёл конфуз: Александр Нюбель сделал передачу партнёру, но попал мячом в Маланга Сарра. Предательским образом мяч влетел в ворота – 1:0. Вы только посмотрите, как это было!

Во втором тайме «Монако» должен был сравнивать счёт, но тут же пропустил второй гол. На этот раз Витор Уго забил через две минуты после выхода на замену – 2:0.

У «Монако» были проблемы с попаданием в створ. Во втором тайме гости не нанесли ни одного точного удара, а вот «Трабзонспор» огорчил ещё дважды. На 57-й минуте Энис Барди довёл счёт до крупного – 3:0.

А ещё через 12 минут Трезеге установил окончательный счёт – 4:0.

В этой встрече «Монако» не помог Александр Головин. Полузащитник провёл на поле 60 минут и покинул его после третьего пропущенного гола. За это время россиянин сделал 17 из 18 точных передач, одну точную подачу с углового, выиграл одно единоборство и совершил два перехвата.

После 4-го тура Лиги Европы «Монако» занимает третье место в группе. У французского клуба шесть очков, как и у «Трабзонспора», идущего вторым. Возглавляет группу «Ференцварош» с девятью очками.