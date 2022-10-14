«Црвена Звезда» чуть не наказала «Ференцварош» за секунды до финального свистка.

Черчесов отомстил сербам за разгром в Европе. Но концовка игры наверняка ударила по нервам

Станислав Черчесов снова феерит в Лиге Европы! После разгромного поражения от «Црвены Звезды» в Белграде его «Ференцварош» встретился с сербами уже на своём поле. И в этот раз всё сложилось совсем иначе.

После неудачи в Белграде Черчесов произвёл несколько изменений в составе. «Ференцварош» с первых же минут начал играть агрессивно, но долго это не продлилось. Уже к 10-й минуте мячом больше владела «Црвена Звезда».

Перспективные подходы к воротам были у обеих команд, но реальных моментов практически не возникало: то нападающий подыграет рукой, то мяч не перелетит через защитников. А на 23-й минуте «Ференцварош» забил. Очередной прострел с фланга всё же дошёл до цели, вратарь Милан Борян потащил удар Кристоффера Закариассена, но защитники действовали медлительно и позволили нападающему сыграть на добивании. 1:0.

«Црвена» мало того что пропустила гол, так ещё и через минуту после этого лишилась игрока. Поле из-за травмы покинул Секу Саного, а вместо него вышел Кингз Кангва. Так в составе сербов стало на одного бывшего представителя РПЛ больше. Кангва раньше играл за тульский «Арсенал», а другой полузащитник — Гелор Канга — за «Ростов».

«Ференцварош» после гола не заперся, а наоборот — даже играл с небольшим преимуществом. Такая картина сохранялась практически весь остаток первого тайма.

«Ференцварош» — «Црвена Звезда» — 2:1 Фото: fradi.hu

Второй тайм начался с гола «Црвены Звезды». Александар Пешич здорово разобрался и мощно пробил с линии штрафной, но «Ференцварош» пронесло — гол отменили из-за игры рукой. VAR сработал быстро, хотя поле заволокло дымом от пиротехники. Но для команды Черчесова это уже был звоночек.

А на 55-й минуте «Црвена Звезда» забила по правилам. Причём началось всё с «обреза» «Ференцвароша» после розыгрыша углового. Сербы провели быструю контратаку, и Стефан Митрович, пробежав через полполя, покатил мимо вратаря. 1:1.

И снова «Ференцварош» не стал изменять себе. Спустя всего шесть минут команда Черчесова вышла вперёд: Лоранд Паска подал с углового, а Сами Ммаэ пробил головой. 2:1!

Второй гол «Ференцвароша» окончательно раскрыл игру. «Црвена Звезда» рвалась сравнять счёт, а команда Черчесова отвечала острейшими контратаками. Неуверенности и безыдейности в атаке, как в матче в Белграде, у венгров уже не было.

Ход игры намекал, что голы в этом матче ещё будут, но для «Ференцвароша» это было проблемой. К середине второго тайма «Црвена Звезда» активизировалась на полную и перехватила инициативу.

К прежнему формату игра вернулась на последних минутах. И даже стала ещё более зрелищной, чем в начале второго тайма! Команды носились от ворот до ворот, а главным действующим лицом в составе «Црвены Звезды», как ни странно, стал не кто-то из нападающих, а Борян. Вратарю приходилось постоянно выбегать на перехваты, хотя в паре моментов это чуть не закончилось голом «Ференцвароша».

На последней добавленной минуте у «Црвены Звезды» появился шанс. Сербы заработали опаснейший штрафной, Кангва мощно зарядил в нижний угол, и вратарь Денеш Дибус потащил! Скоро прозвучал финальный свисток, и трибуны стадиона в Будапеште «взорвались». Эпичная развязка!

Черчесов может быть доволен. Месть за разнос в Белграде удалась, и теперь ситуация в таблице максимально благоприятная. Девять очков в четырёх матчах — результат, близкий к идеальному!