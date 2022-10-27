«Условия — сказочные!» Как российские футболисты меняли гражданство после развала СССР

После развала Советского Союза спортсмены получили возможность «перелогиниться» в международных федерациях — без лишних формальностей выбрать страну для выступлений в дальнейшем. Футбольной сборной России как правопреемнице СССР досталось место в отборочном турнире ЧМ-1994, а вместе с ним — сильнейший аргумент в переговорах с потенциальными кандидатами из других республик. Время было смутное, риск пролететь мимо главного турнира в карьере — высокий. Всё это в комплексе и позволило РФС оперативно натурализовать целую плеяду украинских талантов.

Из участников первого матча жёлто-синих, с Венгрией в Ужгороде в апреле 1992-го, трезубец на двуглавого орла на обложке паспорта сменили четверо: одесситы Никифоров и Цымбаларь, уроженец Брянска, выросший в донецком «Шахтёре» Щербаков и киевский ленинградец Саленко. Из участников Евро-1992 в составе команды СНГ предложение России приняли бывшие «горняки» Онопко и Канчельскис, а также луганчанин Юран. Абхаз Цвейба — уникальный случай — вообще умудрился сыграть за четыре национальные команды — СССР, СНГ, Украины и России.

Одно время миграционные процессы между сборными крупнейших футбольных республик Союза носили односторонний характер: Украина теряла, Россия — приобретала. Поэтому первый «трансфер» в обратном направлении, против течения, вызвал широчайший резонанс в обеих странах. И не только поэтому.

Виктор Леоненко, Россия → Украина

Сибиряк Леоненко круто начинал в московском «Динамо». В 1991-м положил покер «Локомотиву» и первым в истории соорудил хет-трик в чемпионате России (это уже 1992 год). За четыре стартовых тура высшей лиги пробивной, коренастый нападающий настрелял пятёрку голов, а потом просто исчез. Как выяснилось позже — разругался с тренером Газзаевым (характеры-то у обоих были — огонь!) и, недолго думая, сорвался из российской столицы в украинскую. Там Леона уже год как ждали («условия предложили сказочные»).

Говорят, Валерий Георгиевич, вернувшись с выезда и обнаружив опустевшую комнату нападающего на базе, сперва пришёл в замешательство, а после — в ярость. И потребовал у руководства — в лице президента клуба Толстых — во что бы то ни стало вернуть беглеца. А если станет упираться — образцово-показательно наказать.

Переезд по схожей схеме в Киев молодого полузащитника «Факела» Валерия Есипова не вызвал такого шума. Но ФИФА пришлось рассматривать два кейса в одном. Дисквалификации влепили обоим. Есипов той же осенью уехал обратно в Россию, а Леоненко встал в позу: лучше завяжу с футболом, чем вернусь в Москву. Урегулировать конфликт помог $ 1 млн — от украинских динамовцев российским.

Стоит ли удивляться, что свой самый яркий перформанс в жизни Леон обрушил на чемпиона России? Его дубль в матче со «Спартаком» в 1994-м позволил киевлянам совершить знаменитый камбэк с 0:2 на 3:2. Виктор тогда ходил по Крещатику королём — его реально обожали болельщики.

Виктор Леоненко Фото: Из личного архива Виктора Леоненко

С 1992-го по 1994-й сибиряк Леоненко трижды подряд признавался футболистом года на Украине. В его случае и с его фамилией смена гражданства воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Но продлилась идиллия всего пятилетку. Сложный характер и глубокая любовь к пиву довели Виктора до «Динамо-2», а затем до скромного киевского ЦСКА. За Украину он провёл 14 матчей и забил 6 голов.

А Есипов вошёл в историю чемпионата России как единственный участник первых 16 розыгрышей. Тоже неплохо. Только со сборной у него совсем не сложилось — всего пятёрка игр за Россию.

Дмитрий Тяпушкин, Россия → Украина

Вратарь Тяпушкин начинал карьеру в Красноярске, «послужил» в ЦСКА, а в полной мере раскрылся на Западной Украине. С тернопольской «Нивой» Дмитрий скакнул из второй советской лиги в высшую украинскую, где и доигрался до приглашения в сборную. На родину, в «Спартак», саратовчанин Тяпушкин вернулся летом 1994-го уже легионером — с новым паспортом и тремя матчами за Украину. Сейчас такое представить невозможно, тогда — легко.

Иронично, что дебют Дмитрия в Лиге чемпионов пришёлся на тот самый легендарный матч «Спартака» в Киеве, а два из трёх мячей ему отгрузил другой «новый украинец» Леоненко. Некоторое время Тяпушкин ещё вызывался в сборную из Москвы, пока не проиграл конкуренцию молодёжи — Нигматуллину в клубе и Шовковскому в «националке». В марте 1995-го он пропустил четыре безответных мяча от Хорватии, два от Италии — и больше за Украину не играл. А вскоре и «Спартак» оставил — ушёл в ЦСКА.

Юрий Калитвинцев, Россия → Украина

Спустя два года после саги с Леоненко между динамовскими коллективами Москвы и Киева состоялся ещё один громкий трансфер. Причём при схожих обстоятельствах, хоть и без скандалов. Полузащитник Калитвинцев не нашёл общего языка с другим харизматичным предводителем бело-голубых — Константином Бесковым. И был за компанию с другом и одноклубником Евгением Смертиным сослан на «перевоспитание» в Нижний, к легендарному Валерию «Борману» Овчинникову.

Юрий Калитвинцев (крайний слева) Фото: Alex Livesey /Allsport/Getty Images

В другом «Динамо» об игровых и человеческих качествах волгоградца были более высокого мнения. И даже тяжёлая травма его не изменила. 1994 год Калитвинцев провожал на костылях и с крайне смутными перспективами, 1995-й — лучшим футболистом Украины.

Юрий Калитвинцев бывший капитан сборной Украины «Сомнений не было. Ну, перелом. В отпуск все поехали на моря, а я сидел дома. В Нижнем Новгороде сказали: один гипс – и всё пройдёт. Через месяц сделали снимок – ничего не зажило. Потом меня пригласили в «Динамо» Киев, сняли гипс и чуть не сошли с ума. Была костная мозоль. Но меня буквально за месяц поставили на ноги. А мысли… Мне же не 35 лет было. Полгода потерпел. Обидно было, что отпуск провёл дома. А знаете почему? При такой травме пиво нельзя, а я его очень любил» (улыбается).

За жёлто-синюю сборную Калитвинцев наиграл 22 матча. Гол, правда, забил лишь один — зато незабываемый. Хорватии в самом что ни на есть звёздном сочетании (Шукер, Бобан, Бокшич, Билич), причём единственный, победный. В 1998-м Юрий поучаствовал в победе Украины над Россией (3:2). Только на большой турнир так и не съездил, но их у украинцев в принципе до 2006 года не было.

Россия → Украина

Вторая волна российских футбольных «переселенцев» накатила на Украину в конце 1990-х. Её всплеску способствовало возвращение в Киев великого Лобановского, одно имя которого действовало на игроков магически. Молодых полузащитников Кормильцева и Яшкина мэтру порекомендовал один из любимых учеников Яковенко. Павел протестировал Сергея с Артёмом в «Уралане» на предмет соответствия знаменитым киевским нагрузкам и проводил в украинскую столицу. Уроженец Улан-Удэ Сергей Серебренников переселился в Киев из Ярославля.

Из этой тройки только Кормильцев был связан обязательствами с РФС, поскольку успел сыграть за Россию с Бразилией. Несмотря на очевидную бесполезность матча (спартаковцев на него даже не отпустили), в реестр ФИФА он пошёл. Но когда Кормильцев понадобился сборной Украины, шеф ФФУ Суркис этот вопрос решил. Весом в ФИФА он уже располагал ощутимым.

Все трое в итоге поменяли гражданство, но по-настоящему значимыми фигурами в сборной ни один не стал. Кормильцев за время работы в Киеве всего раз сыграл за Украину и остальные 14 матчей добрал уже в качестве легионера «Торпедо». Серебренников провёл 12 игр и забил один гол. А «второй Заваров» Яшкин послужил новой родине лишь один цикл — отбор ЧМ-2002.

Артём Яшкин Фото: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

По-разному сложились и их послеигровые судьбы: Серебренников уже 20 лет в Бельгии, Яшкин остался жить в Киеве, а Кормильцев вернулся в родной Барнаул и много лет ходил по инстанциям, чтобы восстановить гражданство РФ.

Сергей Кормильцев бывший полузащитник сборных России и Украины «Не жалею, что играл за сборную. Трудности возникли позже, житейского характера. Когда получал украинский паспорт, в детали особо не вникал. Подписал документы — и всё. А вот вернуть российское гражданство оказалось не так-то просто. Сейчас у меня вид на жительство. В быту это создаёт определённые неудобства – права там получить, регистрацию оформить… Дети у меня русские, жена — россиянка, сам живу здесь – а паспорт украинский. Ну ничего, даст бог, в следующем году восстановлю гражданство». (Из интервью «Чемпионату» за 2015 год)

Ещё более странная история приключилась с Алексеем Бахаревым. Большой был талант — «Спартаком», «Ротором» доказано. Он тоже ездил за Россию в то самое бразильское турне. Уже будучи футболистом «Шахтёра», Бахарев срочно понадобился (перед проходным «товарняком» с Ираном!) тренеру украинской сборной Буряку. Игроку оперативно оформили новый паспорт и «заиграли» его за Украину. Только ФИФА идею зарубила. Вникнув в суть дела, чиновники отказали Алексею в смене футбольного гражданства на основании той самой игры с Бразилией. Хотя другой её участник, Кормильцев, ещё два года спокойно носил жёлто-синюю майку. Вот такие двойные стандарты.

«Шахтёр» — «Локомотив». Бахарев против Лекхето Фото: Газета «Команда»

Россия → Беларусь

Как ни странно, другая географически близкая соседка, Беларусь, не часто призывала на помощь легионеров из России. Судьба «первопроходца», Бориса Горового, сложилась достаточно причудливо. Коренной ленинградец, он только в 25 лет добрался до родного «Зенита», но уже в статусе иностранца. Из самого ближнего, так сказать, зарубежья. Играя в Мозыре и Минске, опорник оформил гражданство РБ и провёл три матча за белорусскую сборную. Один из них — против России (0:2 в 1999-м). Сыграть за Россию у него объективно был мизер шансов.

В начале 2000 года поиграть за братскую республику созрел автор знаменитого гола пяткой «Барселоне» Дмитрий Карсаков. Тренер сборной Беларуси Боровский рассчитывал на бывшего армейца. Но в данном случае желания с возможностями почему-то не совпали.

Россия → Таджикистан

При комичных обстоятельствах провёл единственный матч за сборную бывший кипер ЦСКА и «Торпедо» Валерий Сарычев. В 1997 сборная Таджикистана явилась на контрольный матч в Корею в составе… семи человек. Куда делись остальные, история умалчивает. Но контракт подписан, играть нужно. Тут-то гости и вспомнили о душанбинской родословной российского легионера клуба «Ильва Чунма». Тот по доброте душевной согласился помочь землякам. За родину предков Валерий дебютировал в 37 лет и 7 месяцев. По легенде, кроме вратаря Сарычева и украинского нападающего Парахневича в том замечательном матче приняли участие врач, администратор и массажист сборной. При таких вводных сыграли более чем достойно — всего 1:4.

Продолжения таджикская история не имела. А за Корею Сарычев мог сыграть — уже под именем Син Ый Сон (Рука Бога в переводе). В 2000 году он входил в расширенный список кандидатов на участие в отборе ЧМ-2002, но, к сожалению, в окончательный не попал. А то классный получился бы сюжет.

Россия → Туркменистан

Поразительное дело: лидер двух чемпионских команд Садырина, «Зенита»-1984 и ЦСКА-1991, участник ЧМ-1990 Валерий Брошин так ни разу и не сыграл за Россию. Отчасти виной тому заурядный подбор команд после отъезда из страны (финский «Куопио», испанский «Бадахос», израильские «Хапоэль» и «Маккаби», туркменский «Копетдаг»). Отчасти — сложные отношения Валерия с режимом. Поэтому на приглашение туркменской федерации футбола Брошин откликнулся с энтузиазмом. Чем смог — помог: провёл 11 матчей, забил один гол.

Россия → Латвия

Фамилия Михолап настолько прочно ассоциируется со сборной Латвии, что о российском происхождении нападающего уже вряд ли кто-то помнит. А между тем родился он в Калининграде, начинал в «Балтике». В Прибалтике Михаил развил суперрезультативность (две сотни голов за «Даугаву» и «Сконто») и доигрался до местной сборной. В отличие от большинства «натурализованных» россиян, Михолап даже съездил на большой турнир под новым флагом. Правда, все три матча Евро-2004 посмотрел со скамейки запасных. Свою новую, тренерскую жизнь Михаил тоже связал с Латвией.

Россия → Люксембург

Готов поспорить, большинству читателей эта фамилия ничего не скажет. Но так круто, как Михаил Зарицкий, мало кто в росфутболе жизнь переворачивал. После всего десятка матчей за взрослый «Зенит» 18-летний нападающий укатил в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Продолжение вышло не столь впечатляющим, но, несомненно, увлекательным. Бóльшую часть карьеры Зарицкий провёл в Люксембурге, который разбавлял то Германией, то Грецией. С 1998 по 2001 год ленинградец наиграл полтора десятка матчей за сборную этого крошечного государства. Голов не забил — зато мир повидал. Дважды Михаил пересекался с командой России: в 2000 году вышел на замену на полчаса в Москве (гости получили трёшку), а ответный матч отсидел в запасе. Тут уж россиянам пришлось основательно напрячься: Семак удачно зашёл в игру при 1:1 и забил победный.