«Тебя кто просил такие вопросы задавать?» Гогниев наехал на комментатора в перерыве матча

Положение «Химок» с каждым туром становится всё более плачевным. После увольнения Сергея Юрана в августе этого года подмосковная команда выдала серию из 14 матчей без побед во всех турнирах. Встреча с «Динамо» в 15-м туре РПЛ снова не порадовала болельщиков подмосковного клуба.

В первом тайме бело-голубые трижды огорчили соперника и, по сути, сняли все вопросы о победителе. Казалось, здесь не могло быть ничего примечательного, если забыть, кто сейчас тренирует «Химки». Спартак Гогниев зажигал ещё в Первой лиге, когда работал с «Аланией». Специалист устраивал огненные перформансы на пресс-конференциях, а его эмоциональные спичи мгновенно разлетались по соцсетям.

Что же произошло в матче «Химок» с «Динамо»? На 35-й минуте Гогниев убирает с поля полузащитника Дениса Глушакова. К тому моменту гости уже проигрывали со счётом 0:2. Судя по всему, Денис не испытывал никакого недомогания. Сразу после замены он быстро убежал в раздевалку. Тренер, в свою очередь, жестом показал игроку, куда нужно идти, а потом прокричал вслед несколько непечатных слов. Гогниев орал: «Домой! Домой!» Как вы понимаете, в оригинале также были более крепкие словечки.

На этом Гогниев не успокоился и в перерыве «наехал» на комментатора Сергея Дурасова. Тот работал на матче у кромки поля. Кстати, по окончании первого тайма тренер получил красную карточку. Как сообщил журналист Сергей Егоров, Гогниев предъявил Дурасову за качество вопросов во время интервью перед матчем. Естественно, пламенная речь Спартака Артуровича сопровождалась матерными выражениями. Интересно, что флеш-интервью состоялось за час до «обстоятельного» диалога тренера с журналистом в перерыве. «Тебя кто просил такие вопросы задавать?» — предъявил Гогниев. «Никто. Это мне было интересно», — ответил Дурасов. «Сто процентов кто-то попросил, фигню (в оригинале употреблено нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») какую-то говоришь», — отметил напоследок тренер.

А что же было во время интервью перед матчем? Дурасов задал Гогниеву три вопроса. Первый из них касался слов тренера после матча со «Спартаком» (0:5). Тогда тот заявил, что результат – не показатель его работы. Дурасов спросил, что же тогда показатель. На это тренер заявил, что не хочет говорить о своей работе, а показатель — поле и игра. Помимо этого, журналист спросил, кто основной вратарь в «Химках» и почему из тройки ранее отстранённых игроков (Тихий, Идову и Камышев) в заявку попал лишь Идову. На последний вопрос Гогниев ответил, что так решил тренерский штаб.

На второй тайм «Химки» вышли без главного тренера и пропустили ещё три мяча. Итоговый счёт — 6:1 в пользу «Динамо». Единственный гол гости забили в добавленное время — Илья Садыгов реализовал пенальти. Гогниев в это время наблюдал за игрой с трибуны и очень эмоционально отреагировал на гол своего футболиста. Он несколько раз победно вскинул кулаки вверх, а потом ударил рукой по соседнему креслу. К счастью, там никто не сидел.

Спартак Гогниев Фото: РИА Новости

После матча Гогниев снова встретился с Дурасовым, поскольку наступило время для интервью. На этот раз всё было гораздо спокойнее.



— Спартак Артурович, объясните, почему вы заменили Глушакова?

— У вас всё время вопросы не по игре, а по каким-то другим моментам. Даже перед матчем вы спрашивали какие-то непонятные вещи. Замены происходят по двум причинам: либо по травме, либо тренера не устраивает игра футболиста на поле. В данном случае второй вариант. Меня не устраивало, как Денис действовал на поле. Это решение главного тренера.

«Химки» проиграли третий матч подряд (с учётом Кубка), а в двух последних пропустили 11 мячей. Сейчас команда занимает предпоследнее место в таблице чемпионата России.