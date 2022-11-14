Эти футболисты играли на чемпионате мира, но их мало кто помнит. Узнаете по фото?

Сборные одна за другой продолжают объявлять составы, которые вот-вот отправятся в Катар. В некоторых списках есть удивительные имена, но такое происходит регулярно – на каждом чемпионате мира были футболисты, которые малоизвестны широкому кругу болельщиков и на фоне своих товарищей явно меркли.



Предлагаем таких вспомнить! И проверить, насколько внимательно вы следили за турнирами в последние годы.

Как устроен тест:

15 вопросов с фото;

нужно посмотреть на снимок и выбрать из списка подходящую фамилию;

приведены футболисты с ЧМ-2006/2010/2014/2018;

игроки только из европейских и южноамериканских сборных;

подобранные футболисты выходили на поле на чемпионате мира.

Делитесь результатами в комментариях!

Если у вас не отображается тест, пройти его можно по ссылке.