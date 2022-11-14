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Футболисты-участники чемпионатов мира – угадай, что за игрок, тест, ЧМ, ЧМ-2022

Эти футболисты играли на чемпионате мира, но их мало кто помнит. Узнаете по фото?
Полина Куимова
Угадай футболиста, игравшего на ЧМ, по фото! Тест
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Тест для самых внимательных.

Сборные одна за другой продолжают объявлять составы, которые вот-вот отправятся в Катар. В некоторых списках есть удивительные имена, но такое происходит регулярно – на каждом чемпионате мира были футболисты, которые малоизвестны широкому кругу болельщиков и на фоне своих товарищей явно меркли.

Предлагаем таких вспомнить! И проверить, насколько внимательно вы следили за турнирами в последние годы.

Как устроен тест:

  • 15 вопросов с фото;
  • нужно посмотреть на снимок и выбрать из списка подходящую фамилию;
  • приведены футболисты с ЧМ-2006/2010/2014/2018;
  • игроки только из европейских и южноамериканских сборных;
  • подобранные футболисты выходили на поле на чемпионате мира.

Делитесь результатами в комментариях!

Если у вас не отображается тест, пройти его можно по ссылке.

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