Эти футболисты играли на чемпионате мира, но их мало кто помнит. Узнаете по фото?
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Тест для самых внимательных.
Сборные одна за другой продолжают объявлять составы, которые вот-вот отправятся в Катар. В некоторых списках есть удивительные имена, но такое происходит регулярно – на каждом чемпионате мира были футболисты, которые малоизвестны широкому кругу болельщиков и на фоне своих товарищей явно меркли.
Предлагаем таких вспомнить! И проверить, насколько внимательно вы следили за турнирами в последние годы.
Как устроен тест:
- 15 вопросов с фото;
- нужно посмотреть на снимок и выбрать из списка подходящую фамилию;
- приведены футболисты с ЧМ-2006/2010/2014/2018;
- игроки только из европейских и южноамериканских сборных;
- подобранные футболисты выходили на поле на чемпионате мира.
Делитесь результатами в комментариях!
Если у вас не отображается тест, пройти его можно по ссылке.
Комментарии
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