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Силкин: «Крылья» всегда были непростой командой для «Динамо», от этой игры многое зависит

Силкин: «Крылья» всегда были непростой командой для «Динамо», от этой игры многое зависит
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых с «Крыльями Советов» в чемпионате России.

«Чтобы наступающий тур стал чемпионским для «Динамо», должна быть победа над «Крыльями» и потеря очков «Зенитом». Кто знает, случится ли это? Только после игры можно будет сказать, кому будет сопутствовать удача.

«Крылья Советов» всю жизнь были непростой командой для «Динамо». Игра не получится лёгкой, и от неё очень многое зависит — ребятам надо сконцентрироваться. Шесть очков в двух матчах с «Сочи» и «Балтикой» «Динамо» не то что заработало — завоевали. Думаю, что настрой должен быть выше, чем на эти игры, тогда что-то может и получиться», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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