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Экс-форвард «Зенита» Дриусси в МЛС зарабатывает больше, чем Суарес и Альба вместе взятые

Экс-форвард «Зенита» Дриусси в МЛС зарабатывает больше, чем Суарес и Альба вместе взятые
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Бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, ныне выступающий за «Остин», зарабатывает больше, чем футболисты «Интер Майами» Луис Суарес и Жорди Альба вместе взятые.

Годовая зарплата аргентинца в «Остине» составляет $ 6,7 млн. Жорди Альба получает $ 1,5 млн, как и Луис Суарес. Напомним, ранее стало известно, что самым высокооплачиваемым игроком МЛС является форвард «Интер Майами» Лионель Месси. Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» зарабатывает $ 12 млн в год.

Дриусси выступает за «Остин» с 2021 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн. С 2017 по 2021 год аргентинец играл за санкт-петербургский «Зенит». В составе сине-бело-голубых Дриусси трижды выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

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