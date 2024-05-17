Клопп — о Тьяго: художник игры, который будет рисовать только самые красивые картины

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об уходе испанского полузащитника Тьяго Алькантары из мерсисайдского клуба по завершении сезона-2023/2024.

«Ещё до того как он пришёл в «Ливерпуль», я верил, что если вы действительно любите футбол, то было бы очень полезно посмотреть, как играет Тьяго Алькантара. Технически он очень, очень хорош. Это талант, который может играть в любой команде мира, и для нас было большой честью заполучить его к себе.

Я многое знал о нём как о футболисте ещё до его приезда сюда — то, что он сделал в «Барселоне» и «Баварии», как же иначе? И я не мог быть более счастлив, когда он решил принять новый вызов вместе с нами. С того момента я увидел его вблизи, и всё, что я могу сказать, — это «Вау». Самое главное, что он стал частью новой истории и помог нам развиваться как команде благодаря своим особым качествам.

Я знаю, что травмы были разочарованием для него, а также для нас, но уровень, на котором он мог играть, когда был доступен, был невероятным. Это то, что я буду помнить. Теперь он пойдёт в новом направлении со своей семьёй, и мы можем пожелать им только добра. Где бы он ни играл дальше, я буду рад наблюдать за ним. Художник игры, который будет рисовать только самые красивые картины», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба на официальном сайте.