Защитник «Балтики» Андраде: хотелось бы поиграть за «Реал» и «Милан»

24-летний центральный защитник калининградской «Балтики» Кевин Андраде рассказал, за какие клубы мечтает сыграть.

«В первую очередь моя мечта – играть за сборную Колумбии. Есть много великих клубов: «Реал», «Милан». Это те клубы, за которыми я следил в детстве и смотрел их матчи по телевизору. Хотелось бы поиграть там», — приводит слова Андраде «РБ Спорт».

Колумбийский центральный защитник «Балтики» Кевин Андраде в январе 2024 года перешёл в калининградский клуб из «Америки де Кали», сумма трансферной компенсации составила € 400 тыс. В составе балтийцев футболист сыграл в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол. Текущий контракт колумбийца с клубом действует до конца июня 2027 года.