Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Балтики» Андраде: хотелось бы поиграть за «Реал» и «Милан»

Защитник «Балтики» Андраде: хотелось бы поиграть за «Реал» и «Милан»
Комментарии

24-летний центральный защитник калининградской «Балтики» Кевин Андраде рассказал, за какие клубы мечтает сыграть.

«В первую очередь моя мечта – играть за сборную Колумбии. Есть много великих клубов: «Реал», «Милан». Это те клубы, за которыми я следил в детстве и смотрел их матчи по телевизору. Хотелось бы поиграть там», — приводит слова Андраде «РБ Спорт».

Колумбийский центральный защитник «Балтики» Кевин Андраде в январе 2024 года перешёл в калининградский клуб из «Америки де Кали», сумма трансферной компенсации составила € 400 тыс. В составе балтийцев футболист сыграл в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол. Текущий контракт колумбийца с клубом действует до конца июня 2027 года.

Материалы по теме
«Балтика» — хозяйка поля в матче Суперфинала Кубка России с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android