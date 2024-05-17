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Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: хочется играть больше, готов к двум последним матчам РПЛ

Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: хочется играть больше, готов к двум последним матчам РПЛ
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Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов заявил о желании играть чаще в основе команды Владимира Федотова.

«И до матча с «Зенитом», и сейчас хочется больше играть. Это нормальное желание, когда занимаешься футболом. Всё зависит от тренировок, тренерского штаба. Я сыграл один матч, дадут сыграть ещё — буду рад, а нет — значит, так надо.

Кто будет играть в оставшихся матчах РПЛ, решит тренер. Не хочу свои шансы оценивать. Но я готов», — сказал Шайхутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым на финале Школьной футбольной лиги ПФК ЦСКА.

Напомним, Шайхутдинов сыграл в финале Кубка России (Путь РПЛ) с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.), заменив травмированного Владислава Торопа. 19-летний вратарь вышел на поле на 36-й минуте матча. Шайхутдинов не пропустил в основное время, а в серии пенальти не смог отразить ни одного удара.

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