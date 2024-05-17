Титов: надо поздравить Слишковича, что он остаётся в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Владимире Слишковиче. Напомним, ранее стало известно, что боснийский специалист останется в тренерском штабе нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Надо поздравить Владимира Слишковича, что он остаётся в команде. Всё-таки он её знает, поможет, если что. И как мы видим, оказывается, можно команду вот так подвести к этому этапу. Читалось, что он должен оставаться в системе клуба на позиции тренера. В «Спартаке» была масса экспериментов за последние семь лет», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

Накануне, 16 мая, «Спартак» объявил, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера команды с сезона-2024/2025.