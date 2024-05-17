«Факел» выпустил видео к матчу с «Локо» в Москве, на игру приедут 2000 фанатов воронежцев

Глава пресс-службы «Факела» Алексей Мишунин заявил, что на игру 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» приедут около 2000 болельщиков воронежского клуба.

«Наши болельщики активно поддерживают команду всегда и везде. На матче с «Локомотивом» будет около 2000 «огнеопасных» и сектор окрасится в белые цвета. Ждём всех на стадионе!» — сказал глава пресс-службы «Факела» Алексей Мишунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Факелом» состоится в эту субботу, 18 мая. Стартовый свисток раздастся в 16:30 по московскому времени. «Факел» после 28 туров РПЛ располагается на 11-м строчке в турнирной таблице. «Локомотив» занимает четвёртое место.