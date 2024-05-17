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«Факел» выпустил видео к матчу с «Локо» в Москве, на игру приедут 2000 фанатов воронежцев

«Факел» выпустил видео к матчу с «Локо» в Москве, на игру приедут 2000 фанатов воронежцев
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Глава пресс-службы «Факела» Алексей Мишунин заявил, что на игру 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» приедут около 2000 болельщиков воронежского клуба.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наши болельщики активно поддерживают команду всегда и везде. На матче с «Локомотивом» будет около 2000 «огнеопасных» и сектор окрасится в белые цвета. Ждём всех на стадионе!» — сказал глава пресс-службы «Факела» Алексей Мишунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Факелом» состоится в эту субботу, 18 мая. Стартовый свисток раздастся в 16:30 по московскому времени. «Факел» после 28 туров РПЛ располагается на 11-м строчке в турнирной таблице. «Локомотив» занимает четвёртое место.

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