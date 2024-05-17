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Нападающий «Спартака» Промес освобождён из-под стражи в ОАЭ

Нападающий «Спартака» Промес освобождён из-под стражи в ОАЭ
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Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес освобождён из-под стражи в ОАЭ, сообщает онлайн-издание NOS.

По сведениям источника, Промесу будет разрешено дожидаться судебного решения об экстрадиции в Нидерланды на свободе. Отмечается, что чаще всего в Дубае освобождение происходят при условии внесения залога. Было ли так в случае с Промесом — неизвестно. Прокуратура Амстердама отказалась давать комментарии по поводу информации об освобождении Квинси.

Напомним, в конце февраля футболиста не пустили в самолёт вместе с другими игроками московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание было связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

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