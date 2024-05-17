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Голкипер «Балтики» Латышонок: сейчас вообще не думаю о переходе в топ-клуб

Голкипер «Балтики» Латышонок: сейчас вообще не думаю о переходе в топ-клуб
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Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок ответил на вопрос о возможном переходе в российский топ-клуб в летнее трансферное окно.

«Переход в топ-клуб? Сейчас не думаю об этом вообще. Должен готовиться к «Ростову». Главная задача – выиграть у «Ростова» и «Локомотива». Это сейчас самое важное», — приводит слова Латышонка «РБ Спорт».

Напомним, 25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В нынешнем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 31 матч и пропустил 37 мячей, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.

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