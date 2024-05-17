Криштиану Роналду рассказал, что его мотивирует в 39 лет

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своей мотивации в 39 лет.
«Моя самая большая мотивация – продолжать играть. Хочу продолжать забивать голы и быть в хорошей форме», — сказал Роналду в видео на YouTube-канале WHOOP.
Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента в 2023 году. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
После 31 тура саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 77 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 12 очков.
Воспитанник «Барселоны» отпраздновал гол в стиле Роналду: