Криштиану Роналду рассказал, что его мотивирует в 39 лет

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своей мотивации в 39 лет.

«Моя самая большая мотивация – продолжать играть. Хочу продолжать забивать голы и быть в хорошей форме», — сказал Роналду в видео на YouTube-канале WHOOP.

Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента в 2023 году. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

После 31 тура саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 77 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 12 очков.

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