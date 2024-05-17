Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: после «Зенита» проснулся — подписчиков на несколько тысяч больше

Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов рассказал о поддержке в соцсетях после ответного матча в финале Кубка России (Путь РПЛ) с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

«Утром после матча с «Зенитом» проснулся, а количество подписчиков стало на три-четыре тысячи больше, чем было. Но только сейчас прочитал все комментарии, слова поддержки, посмотрел, сколько человек подписалось. Но пока это не главное, нужно переварить матч с «Зенитом» и двигаться дальше. Пока не ощутил особого внимания, всё то же самое. Только цифры», — сказал Шайхутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым на финале Школьной футбольной лиги ПФК ЦСКА.

19-летний вратарь вышел на поле на 36-й минуте матча после того, как Владислав Тороп получил травму головы. Шайхутдинов не пропустил в основное время, а в серии пенальти не смог отразить ни одного удара.