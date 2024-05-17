«Ливерпуль» объявил об уходе испанца Тьяго Алькантары

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара покинет английский «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба на официальном сайте.

Алькантара выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. Текущий сезон испанец пропустил из-за травмы, выйдя на поле лишь один раз. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн. Ранее Тьяго выступал за «Баварию» и «Барселону», воспитанником которой является. В составе обоих клубов полузащитник выигрывал Лигу чемпионов.

Всего в составе английского клуба Тьяго принял участие в 98 матчах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Вместе с «Ливерпулем» полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии.