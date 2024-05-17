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Магнус Карлсен заключил контракт с шахматным отделом футбольного клуба «Санкт-Паули»

Магнус Карлсен заключил контракт с шахматным отделом футбольного клуба «Санкт-Паули»
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен подписал контракт с шахматным отделом футбольного клуба «Санкт-Паули», выступающего во втором дивизионе Германии. Этот договор подписан в рамках сотрудничества между шахматной академией Вайсенхауса, основанной предпринимателем и меценатом Яном Хенриком Бюттнером, и шахматным факультетом гамбургского клуба.

«Я рад быть частью крутого немецкого бренда», — приводит слова Карлсена Suddeutche Zeitung.

Сотрудничество рассчитано на долгосрочную перспективу и будет включать совместные мероприятия с Магнусом Карлсеном.

Основная команда «Санкт-Паули» за тур до окончания турнира второй Бундеслиги с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице и обеспечил себе выход в высший дивизион Германии.

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