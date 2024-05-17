Условия контракта Мбаппе в «Реале», Соболенко в финале турнира в Риме. Главное к утру
Стали известны условия личного контракта нападающего Килиана Мбаппе после перехода в мадридский «Реал», вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира WTA-1000, где сыграет с первой ракеткой Игой Свёнтек, «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину» (5:3) в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Стали известны условия личного контракта Килиана Мбаппе в «Реале».
- Соболенко вышла в финал турнира WTA-1000 в Риме, в двух сетах обыграв Коллинз.
- Два паса Панарина и хет-трик Крайдера помогли «Рейнджерс» обыграть в серии «Каролину».
- «Миннесота» разгромила «Денвер» и довела дело до 7-го матча серии, у Эдвардса — 27 очков.
- «Барселона» обыграла «Альмерию» и увеличила отрыв от третьего места до четырёх очков.
- Шестёркин — третий голкипер в истории «Рейнджерс» с 8+ победами в нескольких плей-офф НХЛ.
- В «Наполи» видят Джан Пьеро Гасперини кандидатом номер один на пост главного тренера.
- «Рейнджерс» — первый чемпион регулярки НХЛ, вышедший в полуфинал Кубка Стэнли за 9 лет.
- Стало известно имя нового главного тренера «Ювентуса».
- Леон Драйзайтль повторил достижение Анже Копитара и Джо Сакика в плей-офф НХЛ.
- «Ванкувер» минимально обыграл «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии.
Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 17 мая
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