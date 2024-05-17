Условия контракта Мбаппе в «Реале», Соболенко в финале турнира в Риме. Главное к утру

Стали известны условия личного контракта нападающего Килиана Мбаппе после перехода в мадридский «Реал», вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира WTA-1000, где сыграет с первой ракеткой Игой Свёнтек, «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину» (5:3) в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».