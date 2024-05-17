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17 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Условия контракта Мбаппе в «Реале», Соболенко в финале турнира в Риме. Главное к утру
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Стали известны условия личного контракта нападающего Килиана Мбаппе после перехода в мадридский «Реал», вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира WTA-1000, где сыграет с первой ракеткой Игой Свёнтек, «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину» (5:3) в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Стали известны условия личного контракта Килиана Мбаппе в «Реале».
  2. Соболенко вышла в финал турнира WTA-1000 в Риме, в двух сетах обыграв Коллинз.
  3. Два паса Панарина и хет-трик Крайдера помогли «Рейнджерс» обыграть в серии «Каролину».
  4. «Миннесота» разгромила «Денвер» и довела дело до 7-го матча серии, у Эдвардса — 27 очков.
  5. «Барселона» обыграла «Альмерию» и увеличила отрыв от третьего места до четырёх очков.
  6. Шестёркинтретий голкипер в истории «Рейнджерс» с 8+ победами в нескольких плей-офф НХЛ.
  7. В «Наполи» видят Джан Пьеро Гасперини кандидатом номер один на пост главного тренера.
  8. «Рейнджерс» — первый чемпион регулярки НХЛ, вышедший в полуфинал Кубка Стэнли за 9 лет.
  9. Стало известно имя нового главного тренера «Ювентуса».
  10. Леон Драйзайтль повторил достижение Анже Копитара и Джо Сакика в плей-офф НХЛ.
  11. «Ванкувер» минимально обыграл «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии.
Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 17 мая
Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 17 мая
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Топ-матчи пятницы: плей-офф НХЛ и НБА, хоккейный ЧМ плюс футбол
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