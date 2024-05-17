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Стало известно расписание матчей 5-го тура пятого сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ). Интересно, что центральный матч тура «Чисто Питер» – «Народная команда» состоится на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Медиалига, 5-й сезон: расписание матчей 5-го тура:

18 мая, 11:30 мск. «Родина Медиа» – Fight Nights;

18 мая, 14:30 мск «Тандем» – D Media;

18 мая, 17:30 мск. «Эгриси» – «Матч ТВ»;

18 мая, 19:00 мск. «Чисто Питер» – «Народная команда»;

19 мая, 11:00 мск. Lotus – BUS;

19 мая, 14:00 мск. GOATS – «Кони»;

19 мая, 18:00 мск 2DROTS – «Деньги Рокетов»;

19 мая, 21:00 мск. «Титан» – «СКА-Ростов».

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимает участие 20 команд (в прошлых сезонах максимум играли 16 клубов).