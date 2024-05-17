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Ринат Билялетдинов — о словах Безрукова: эта тема зря была поднята в шутливой форме

Ринат Билялетдинов — о словах Безрукова: эта тема зря была поднята в шутливой форме
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Бывший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов высказался о ситуации с Русланом Безруковым.

«Понимаете, не все шутки окружающими воспринимаются так, как шутящий думает. Он наверняка думал «ну, сказал, ну, пошутил, и все забыли». Но есть темы щепетильные, особенно если касаются материальных вопросов. Тогда уже цепляются даже не к содержанию, а к сказавшему. Но всё же эта тема зря была поднята в шутливой форме, потому что она сейчас постоянно где-то муссируется.

«Зенит» подключил админресурс, чтобы раздуть скандал? Чтобы это утверждать, нужны факты. Всё остальное – домыслы. Но никто не отменял фразу «не пойман – не вор», и никто не отменял фразу «нет дыма без огня». Но я в таких ситуациях меньше читаю и слушаю. Потому что верю своим глазам, как команды играют, и оцениваю спортивную сторону», — приводит слова Билялетдинова «Татар Информ».

Напомним, после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) Руслан Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывание вызвало общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике.

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