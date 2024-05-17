Женский чемпионат мира по футболу — 2027 пройдёт в Бразилии

Бразильская конфедерация футбола объявила, что женский чемпионат мира по футболу в 2027 году пройдёт в Бразилии.

Отметим, что женский чемпионат мира — 2023 прошёл в Австралии и Новой Зеландии. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале национальную команду Англии со счётом 1:0. Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2027 станет 10-м в истории. В турнире, который должен пройти в июне—июле 2027 года, примут участие 32 команды, в том числе сборная страны, организующая его.

Абсолютным рекордсменом по числу побед на чемпионате мира является сборная Соединённых Штатов Америки. Американки становились чемпионами мира четыре раза. У Германии две победы, ещё у трёх сборных (Норвегия, Япония и Испания) — по одной.