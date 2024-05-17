Мор назвал главный плюс нового тренера «Спартака» Станковича

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Эксперт назвал главный плюс сербского специалиста — Станкович будет авторитетом для любого игрока «Спартака», так как он является весомой фигурой в мировом футболе.

«Станкович — фигура в мировом футболе. Он будет авторитетом для любого футболиста в «Спартаке». Конечно, это сразу скажется хорошо и на раздевалке, и на атмосфере в команде. Никто не посмеет сказать Станковичу, что мало играет, или возмутиться, почему его не поставили в состав», — сказал Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Деян Станкович возглавит «Спартак» со следующего сезона. Стороны заключили контракт сроком на два года.