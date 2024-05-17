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Юрист Князев: освобождение Промеса под залог не помешает его экстрадиции в Нидерланды

Юрист Князев: освобождение Промеса под залог не помешает его экстрадиции в Нидерланды
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Юрист Андрей Князев высказался об освобождении нападающего «Спартака» Квинси Промеса из-под стражи в ОАЭ.

«Освобождение Промеса из-под стражи в ОАЭ — это чудо. Такое очень редко случается. Но я не думаю, что это помешает экстрадиции в Нидерланды, процесс будет продолжаться. Промеса выпустили под залог, а это в любом случае предполагает наблюдение.

Отношения к процессу экстрадиции это не имеет. Просто сказали: «Зачем человек будет сидеть в тюрьме? Пусть посидит под залогом в такой-то квартире, и мы будем об этом знать». Но процесс продолжается. Видимо, так долго тянули, что уже не было смысла держать Промеса под стражей. Не думаю, что экстрадиции это помешает», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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