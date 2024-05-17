В МЛС опубликовали данные по зарплатам игроков лиги, Месси возглавляет список

Ассоциация игроков МЛС опубликовала данные по зарплатам игроков лиги. У нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси самая высокая зарплата в лиге. Оклад аргентинского игрока составляет $ 12 млн в год.

Топ-10 игроков с самым высоким окладом:

1. Лионель Месси («Интер Майами») — $ 12 млн.

2. Серхио Бускетс («Интер Майами») — $ 8,5 млн.

3. Лоренцо Инсинье («Торонто») — $ 7,5 млн.

4. Джердан Шакири («Чикаго Файр») — $ 7,35 млн.

5. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс») — $ 5,4 млн.

6. Эктор Эррера («Хьюстон Динамо») — $ 4,75 млн.

7. Себастьян Дриусси («Остин») — $ 4,5 млн.

8. Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») — $ 4,25 млн.

9. Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн») — $ 4 млн.

10. Хани Мухтар («Нэшвилл») — $ 3,8 млн.

Отметим, что Месси также является лидером среди всех игроков лиги по размеру средней гарантированной компенсации. Среднегодовая гарантированная компенсация включает в себя оклад и все гарантированные бонусы, размер которых делится на срок действия контракта. Также учитываются любые выплаты, связанные с маркетингом, и отчисления агентам.

Топ-10 игроков по размеру средней гарантированной компенсации:

1. Лионель Месси («Интер Майами») — $20 млн.

2. Лоренцо Инсинье («Торонто») — $ 15,4 млн.

3. Серджи Бускетс («Интер Майами») — $ 8,8 млн.

4. Джердан Шакири («Чикаго Файр») — $ 8,15 млн.

5. Себастьян Дриусси («Остин») — $ 6,7 млн.

6. Федерико Бернардески («Торонто») — $ 6,3 млн.

7. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс») — $ 6 млн.

8. Эктор Эррера («Хьюстон Динамо») — $ 5,25 млн.

9. Хани Мухтар («Нэшвилл») — $ 5,2 млн.

10. Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн») — $ 4,45 млн.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 16 результативными передачами.

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» – «Бостон»: