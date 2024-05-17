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Пименов назвал двух самых ярких игроков сборной России на сегодняшний день

Пименов назвал двух самых ярких игроков сборной России на сегодняшний день
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Бывший российский футболист Руслан Пименов рассказал, кого считает самыми яркими игроками сборной России на сегодняшний день. Он выделил Максима Глушенкова из «Локомотива» и Константина Тюкавина из «Динамо». По его мнению, Максим Глушенков однозначно должен попасть в основной состав россиян на матч с Беларусью.

«Я думаю, однозначно будет играть Глушенков. На сегодняшний момент он самый яркий футболист вместе с Тюкавиным, но у Тюкавина другая позиция. Глушенков ведёт игру, он «Локомотив» вывел на четвёртое место», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся в Новогорске 1 июня. 7 июня сборная сыграет товарищеский матч в Минске с Беларусью. Игра пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

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