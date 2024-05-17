Пименов назвал двух самых ярких игроков сборной России на сегодняшний день

Бывший российский футболист Руслан Пименов рассказал, кого считает самыми яркими игроками сборной России на сегодняшний день. Он выделил Максима Глушенкова из «Локомотива» и Константина Тюкавина из «Динамо». По его мнению, Максим Глушенков однозначно должен попасть в основной состав россиян на матч с Беларусью.

«Я думаю, однозначно будет играть Глушенков. На сегодняшний момент он самый яркий футболист вместе с Тюкавиным, но у Тюкавина другая позиция. Глушенков ведёт игру, он «Локомотив» вывел на четвёртое место», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся в Новогорске 1 июня. 7 июня сборная сыграет товарищеский матч в Минске с Беларусью. Игра пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо».