Президент ФИФА Инфантино высказался о требовании Палестины отстранить сборные Израиля

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на то, что президент Футбольной ассоциации Палестины Джибрил Раджуп потребовал приостановить членство Федерации футбола Израиля в организации.

«ФИФА поручила провести независимую юридическую экспертизу для оценки запроса, поданного Палестинской футбольной ассоциацией, и убедиться, что статус и правила ФИФА применяются правильно. В связи с безотлагательностью ситуации до 20 июля текущего года будет созван внеочередной совет ФИФА для рассмотрения результатов оценки и принятия соответствующих решений», — сказал Инфантино во время 74‑го конгресса ФИФА в Бангкоке.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале октября прошлого года, когда боевики радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля и захватили более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей.

В ответ Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и принялся наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.