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Пименов оценил назначение Деяна Станковича главным тренером «Спартака»

Пименов оценил назначение Деяна Станковича главным тренером «Спартака»
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Бывший российский футболист Руслан Пименов оценил назначение сербского специалист Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака». По мнению эксперта, большой плюс Станковича заключается в том, что во времена игровой карьеры он работал под руководством многих великих тренеров.

«Я бы был осторожен, потому что как к футболисту к нему вопросов нет. Он работал с разными великими тренерами — это большой плюс. Мог взять у них лучшее. А как тренер он работал в «Ференцвароше» и «Црвене Звезде», где собраны лучшие игроки Венгрии и Сербии. А у нас специфический чемпионат. И «Спартак» чемпионским уже назвать нельзя, они в последний раз становились чемпионами в 2017 году, традиции уходят», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Деян Станкович возглавит «Спартак» со следующего сезона. Стороны заключили контракт сроком на два года.

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