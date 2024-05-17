Куман заявил, что не считает победу над СССР в финале лучшим воспоминанием о Евро-1988

Бывший футболист национальной команды Нидерландов Рональд Куман назвал волевую победу над сборной Германии (2:1) самым ярким воспоминанием с победного чемпионата Европы — 1988.

«Моё лучшее воспоминание, несмотря на то что я выиграл титул у России (бывшего СССР) в финале (2:0), — это полуфинал со сборной Германии (2:1)», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo со ссылкой на интервью RTVE.

Напомним, на данный момент Рональд Куман является главным тренером сборной Нидерландов по футболу. Контракт специалиста с национальной командой рассчитан до чемпионата мира 2026 года. Ранее Рональд уже работал главным тренером сборной Нидерландов, возглавляя команду с 2018 по 2020 год. Помимо национальной команды, специалист работал в «Барселоне», «Эвертоне», «Валенсии» и других клубах.