Криштиану Роналду выкинут с ЧМ уже сегодня? Прогноз суперкомпьютера на матчи 1/8 финала

6 декабря состоятся заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Марокко сыграет с командой Испании, а Португалия сразится со Швейцарией. Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight предсказал победителей. За основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.
Марокко — Испания
Марокканцы вышли в плей-офф с первого места в группе, опередив, в частности, команды Хорватии и Бельгии, а испанцы — со второго, пропустив вперёд сборную Японии. Несмотря на это, в паре есть явный фаворит, и это не Марокко. Шансы Испании на проход в четвертьфинал, по версии суперкомпьютера, составляют 73%, тогда как вероятность успеха североафриканцев — лишь 27%. Напомним, сборная Марокко пропустила лишь один гол на групповом этапе (да и тот за авторством собственного защитника Наифа Агера), победив Канаду 2:1 в последнем туре. Команда начала турнир с ничьей 0:0 с Хорватией, после чего сенсационно обыграла Бельгию (2:0). Испанцы же стартовали с разгрома Коста-Рики (7:0), после чего сбавили обороты: ничья 1:1 с Германией и поражение 1:2 от Японии.
Португалия — Швейцария
А в этой паре суперкомпьютер отдал преимущество сборной, выигравшей группу. Вероятность того, что сборная Португалии окажется в четвертьфинале ЧМ, составляет 62% — соответственно, шансы команды Швейцарии оцениваются в 38%. Криштиану Роналду и компания досрочно вышли в плей-офф, обыграв сперва Гану 3:2, а затем Уругвай 2:0. Поражение 1:2 от Южной Кореи в последнем туре не помешало им остаться на первой строчке. Швейцарцы также набрали шесть очков в своей группе, однако по разнице мячей уступили первую строчку Бразилии. «Нейтралы» сперва победили Камерун (1:0), затем уступили бразильцам (0:1), после чего в драматичном матче оказались сильнее сербов (3:2).
Криштиану Роналду
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Сбылись ли предыдущие прогнозы?
5 декабря состоялись следующие матчи 1/8 финала: Япония — Хорватия и Бразилия — Южная Корея. В первой паре суперкомпьютер оценил шансы команд в 46% и 54% соответственно, а во второй — в 83% и 17%. Хорваты победили японцев со счётом 1:1 (3:1 пен.), а бразильцы выиграли у другой азиатской сборной со счётом 4:1. Так что оба прогноза суперкомпьютера сбылись. Ранее правильный прогноз был дан на матчи Нидерланды — США, Аргентина — Австралия, Франция — Польша и Англия — Сенегал.
Расписание матчей 1/8 финала чемпионата мира — 2022, 6 декабря
Время начала матчей — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».
- 18:00. Марокко — Испания
- 22:00. Португалия — Швейцария.
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