«Ты можешь не поехать в роддом к жене, если в этот день игра». Лучшие фанаты на ЧМ-2022

Аргентинская болельщицкая бригада — самая многочисленная на ЧМ-2022. Они съехались в Доху из разных уголков мира, поскольку многие давно не живут на родине. Фанаты «Боки» и «Ривера», заставшие Марадону и видевшие первый чемпионат мира Месси – все они оказались под одной крышей, чтобы показать своей сборной: за вашими спинами – бело-голубая стена.

Песни, мини-ансамбль и руки. Чем живут аргентинские трибуны

Лучше них на этом чемпионате мира и правда никто не болеет. Стадион почти не умолкает с первых минут матча: одна песня сменяется другой, но пластинка в целом ходит по кругу, поэтому уже через тайм легко можно выучить все слова и начать подпевать. Самая знаменитая и популярная – эта:



Vamos Argentina

Sabes que yo te quiero

Hoy hay que ganar y ser primero

Esta hinchada loca, dejo todo por la copa

La que tiene a Messi y Maradona.



Если дословно:

Вперёд, Аргентина,

Ты знаешь, что я люблю тебя,

Сегодня нужно побеждать и быть первой.

Эти фанаты сумасшедшие, я оставляю всё ради кубка,

Который должен быть у Месси и Марадоны.

Ещё одна песня, которая появилась всего год назад после Кубка Америки и часто звучит на трибунах, содержит небольшой политический контекст – в ней упоминаются Мальвинские острова (они же Фолклендские), за которые Аргентина вела с Англией войну в 1982-м (с тех пор аргентинцы очень не любят англичан). Буэнос-Айрес оспаривает права Великобритании на территорию, считая её частью Огненной Земли (это самый нижний хвостик Южной Америки, близко расположенный к Антарктиде).

Получилась довольно патриотичная футбольная песня, в которой есть и про любовь к стране, и к главному в жизни каждого аргентинца.

Перевод песни такой:

Я родился в Аргентине,

Земле Диего, и Лионеля,

И детей с Мальвинских островов, которых я никогда не забуду.

Я не могу тебе этого объяснить,

Потому что ты не понимаешь.

Финалы, которые мы проиграли, сколько лет я оплакивал их.

Но с этим покончено, потому что на «Маракане»

Финал с Бразилией снова выиграл Папа.

Ребята, теперь мы снова начинаем волноваться,

Я хочу выиграть третий [кубок], я хочу стать чемпионом мира.

Мы видим Диего на небе,

С доном Диего и с Тотой [родители Марадоны], болеющими за Лео.

«Мы поём про Мальвинские острова, потому что наша страна была сломлена многие годы из-за этой войны, – объясняет один из болельщиков. – Это про патриотизм – помнить об этом, не забывать солдат, которые погибли в бою за страну. На войну уходили дети – ребята 18 лет. Мы бы никогда не хотели вернуться к милитаристскому государству».

Аргентинцы возят с собой барабаны и тарелки, чтобы создавать нужный ритм и оказывать звуковую поддержку тем, кто поёт. Парни ездят с ними везде: на всех матчах сборной Аргентины звучат эти музыкальные инструменты. «Мы не можем без этого, – говорит болельщик. – Нам нужен ритм, нам нужно, чтобы на трибунах никогда не было тихо!»

Ко всему этому добавляются руки – ими аргентинцы характерно размахивают, создавая целое волнующееся море на трибунах. «Это значит, что мы здесь, чтобы вас поддержать, сделать лучшее, что от нас зависит, чтобы игроки могли почувствовать нашу энергию, – делится аргентинец. – Это всё пошло от аргентинских хулиганов, которые стоят за воротами, держась одной рукой за перила, чтобы не упасть, а второй размахивают, оказывая поддержку. Кто-то берёт ещё в руки футболку – либо снимает с себя, либо специально приносит вторую – это пошло от игроков, которые во время победных матчей делают круг почёта, размахивая манишками или тоже футболками. Мы делаем то же движение, чтобы подарить игрокам ощущение победы».

«Иногда футболисты сборной обращаются к трибунам: поднимают руки, как бы показывая, мол, давайте громче, вы нужны нам, нам нужно вас слышать, – продолжает он. – Здесь, в Катаре, люди всё же иногда замолкают. В Аргентине же болельщики не молчат ни секунды, и все к этому привыкли. Тут просто микст из людей: пожилые, женщины, которые не всегда хотят сходить с ума. А ещё здесь очень много болельщиков из Индии, которые не знают ни слов, ни движений – и это ещё одна из причин, почему мы не поём прям всё время, как дома».

«Футбол – наша вторая религия». Монолог о большой любви и спасении

«В нашей жизни есть два пути: школа или тюрьма; проводить всё время на улице, делая плохие вещи, или играть в футбол, – делится Хуан. – Многие начинают заниматься спортом, потому что это помогает не торговать и не употреблять наркотики.

У каждого в Аргентине есть любимая команда. Может, 80% аргентинцев играют в футбол, и происходит это везде: ты можешь сделать себе ворота из двух рюкзаков. Для нас футбол – это жизнь. В Аргентине у людей много проблем, но, когда ты играешь или идёшь на стадион, чтобы посмотреть на свою команду, ты забываешь об этом. Приходишь на матчи и забываешь, что у тебя нет денег – скорее всего, они вообще потратили последнее, чтобы купить билет. Чтобы приехать сюда, некоторые люди продавали машины, копили годами – лишь бы оказаться сегодня здесь и забыть о своих проблемах. Я уехал жить в Австралию, чтобы получать там больше денег и приехать сюда. И это решение я принял не вчера, а год назад. На телефоне у меня всегда футбол, я всегда читаю новости, я этим живу. И это причина, по которой я здесь. Сам играл в футбол с четырёх лет, на профессиональном уровне выступал год. И сейчас – лучшее время, чтобы посмотреть лучший футбол.

Во всех барах в Аргентине показывают футбол. В Австралии такого нет – мужчины на моей работе вообще не интересуются этой игрой. Мне сложно это понять, потому что для нас футбол – вторая религия. Мы можем пропустить день рождения мамы или не поехать в госпиталь к рожающей сына жене, если в этот день играет твоя команда. Просто потому, что ты не можешь пропустить домашний матч. Для людей в Аргентине футбол – это терапия. Терапия от любого вида проблем и внутренних надломов. И я тоже раньше так жил: однажды я 28 часов ехал на самом дешёвом поезде из Кордобы в Буэнос-Айрес, чтобы увидеть мою команду, «Ривер». Сейчас я понимаю, что тогда был максимально потерян в жизни, поэтому футбол был моим единственным спасением. И так живёт почти вся страна.

Мы едины, и в этом наша сила как болельщиков. Сейчас все наши клубы не играют, наши пристрастия ничего не значат – есть только сборная. Фанаты «Боки» и «Ривера» обнимаются просто потому, что сейчас мы здесь болеем за страну. Наша любовь к сборной передаётся из поколения в поколение, от Марадоны к Месси. Здесь у нас есть общий чат, где мы делимся всем: негде спать? принесём матрас! Нужна еда? Приходи. Мы все вместе влюбляемся в нашу сборную, мы все вместе радуемся её победам и плачем над поражениями.

Мы всегда остаёмся петь после матча. Потому что футбол – это наша жизнь. Это наше сердце, наша любовь, наше всё».