Тренер Аргентины уговорил Месси вернуться в сборную. Теперь их отношения – просто мечта

На чемпионате мира 2018-го Аргентина сыпалась. Ничья с Исландией, поражение от Хорватии, а впереди третий и одновременно важнейший матч в группе с Нигерией. Только победа выводила в плей-офф. И то со второго места.

В это время запускались волны провокаций. Общий посыл – Месси сливает главного тренера Хорхе Сампаоли. America TV даже вбросило инсайд, что Маскерано и Месси определят состав на третью игру турнира. Тренер отстранён от выбора. Позже эту информацию подтверждали разные журналисты. Но участники происходящего воздерживались от комментариев.

Дальше – теории заговора. Вот что говорил известный аргентинский клубный тренер Карузо Ломбарди: «Месси «съел» семь тренеров. У меня такое чувство, что он намеренно сыграл плохо, чтобы бросить Сампаоли в огонь. Они должны его выгнать. Месси не заботится ни о чём, он играет против указаний тренера. Он хочет быть окружён игроками, которые ему нравятся, а не лучшими», – заявил он Marca.

Аргентина выиграла у Нигерии, но в 1/8 влетела Франции. Хорватия с первого места в группе дошла до финала.

Мессии и Сампаоли на тренировке во время ЧМ-2018 в Бронницах Фото: Gabriel Rossi/Getty Images

Сразу после того турнира Сампаоли ушёл из сборной. Впрочем как и Месси – футболист приостановил выступление за национальную команду. В этот период федерация назначила тренером Лионеля Скалони – он входил в штаб Сампаоли, но не покинул место работы вместе с ним. Во время игровой карьеры тот играл в средних европейских клубах (чемпионский «Депортиво» к ним не относится) и провёл семь матчей за сборную Аргентины. А тренерская деятельность – совсем грусть: год трудился ассистентом в «Севилье» и столько же в сборной. Казалось, очередной бестолковый эксперимент. Но надо было начинать работу. И главное, что Скалони должен был сделать в новой должности – вернуть Месси в команду. И подружиться с ним. Тренер же не только справился с базовыми задачами, но и дал команде куда больше.

А именно – первый международный трофей с 1993 года (не берём в расчёт Олимпийские игры). В 2019-м сборная с уже вернувшимся Месси сначала взяла бронзу Кубка Америки, а в 2021-м – победила в финале Бразилию. Но ключевое – отношения тренера и главного футболиста страны (или мира). Похоже, сейчас они пришли к полной гармонии.

Сначала Скалони не давил. Он смирился с тем, что Лео приостановил карьеру, но не ставил никаких ультиматумов. Наоборот – полная поддержка. «Я разговаривал с Месси, и мы всё ещё думаем, что лучше ему не приезжать в сборную, не быть в заявке», – говорил тренер FourFourTwo после начала работы.

Время пришло перед Кубком Америки 2019 года: Месси вернулся и вместе со сборной Аргентины дошёл до бронзовых медалей. Через два года – до победы. Лео плакал. И качал вместе со всеми Скалони.

Слезы Месси на Кубке Америки — 2021 Фото: Buda Mendes/Getty Images

Всё это время от тренера игроку были адресованы сплошные комплименты. И ноль критики. С первого дня один Лионель слал сигналы другому, что тот – лучший. И так будет всегда.

«Он всегда хочет играть, и, пока я являюсь тренером сборной, он всегда будет играть. Если ничего не произойдёт, он всегда будет на поле и будет выступать. У него особый случай, все это понимают. Месси в порядке, он счастлив и хорошо играет. Он в команде, которая, как мне кажется, научилась его понимать», – цитата ещё из сентября 2022 года.

Важный фактор кроется в последнем предложении – похоже, нынешняя Аргентина и Месси действительно один механизм. К этому пытались прийти многие тренеры, но не получалось почти ни у кого. Нынешний баланс связывают с периодом взросления. Якобы игрок с возрастом понимает, что в одиночку трудно выигрывать трофеи. И нужно использовать сильные качества всех партнёров.

«Мы с Лео каждый день общаемся. Когда он завершит карьеру, все поймут, кто такой Месси. Нам повезло – мы все это очень хорошо знаем», – ещё одна цитата тренера уже во время чемпионата мира.

«Конечно, у нас 11 человек. Лео был очень важным игроком и показал, что он лучший футболист всех времен, и мы счастливы, что он в нашей команде», – а это совсем свежая.

Но и в обратную сторону абсолютно такое же отношение. Даже после поражения в матче с Саудовской Аравией Месси сказал, что команда едина как никогда. И обязательно исправит ситуацию.

Не обманул. Аргентина уже в полуфинале. Один шаг до повторения 2014-го. И два – до успехов 1978 и 1986 годов.