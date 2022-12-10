«Человек, способный на всё». Аргентина в восторге от игры Месси в 1/4 финала ЧМ

Естественно, в Аргентине назвали матч с Нидерландами самым непредсказуемым на чемпионате мира. Также говорили про игры Бразилии, Испании и других топов. Этот четвертьфинал вписали в историю. Вероятно, он в ней останется. ESPN и вовсе считает, что игру стоит признать одной из лучших за всё время.

«Сборная Аргентины обыграла Нидерланды в одном из самых захватывающих матчей всех времён. История была написана в Катаре. И эта легенда будет напечатана золотыми буквами благодаря звёздному участию Лионеля Месси.



Когда событие действительно значимо, ему не нужно время, чтобы стать историческим. Истинное навсегда остаётся в народной памяти, это чувствуется физически. А победа Аргентины по пенальти и выход в полуфинал стали эпопеей, которая скрасит жизнь людей на долгие годы.

Причины победы будут подробно проанализированы позже, когда эмоции от этого матча перестанут так сильно затуманивать чувства. Теперь осталось рассказать только о том, о чём следует говорить всегда. О человеке, способном на всё. Он поклялся прожить этот чемпионат мира так, как не прожил ни один другой турнир. Они не выбрали Месси в качестве лучшего игрока матча. Но именно он вёл, включался, дрался, спорил. Футболом, умом и характером он возглавил группу игроков, готовых на всё ради него и футболки сборной. Осталось два шага до цели всей жизни», – отметили в издании.

Лионель Месси Фото: Dan Mullan/Getty Images

Южноамериканский портал UOL так описывает происходящее: «Главная арена чемпионата мира сегодня днём стала частичкой Буэнос-Айреса. При поддержке тысяч фанатичных болельщиков и под предводительством Лионеля Месси Аргентина на последней минуте второго тайма сыграла 2:2 с Нидерландами, но выиграла по пенальти. Они выбили европейцев и обеспечили себе выход в полуфинал турнира с отличной дозой драмы.

Футболист в футболке под номером 10, кстати, снова засиял в основное время. Он действовал свободнее в новой тактической схеме, возможно, поэтому мяч с его прекрасной передачей попал Молине. А потом Месси забил пенальти. Прекрасная игра в основное и дополнительное время.

Что касается пенальти, то там победили аргентинцы. Они закрепили образ лучших завершителей в истории чемпионатов мира. Снова забил Месси, а вратарь отразил два первых удара. Это невероятно».

Marca отмечает интересную аргентинскую серию по отражению пенальти.



«Аргентина была в шаге от победы, но игра перешла в дополнительное время благодаря гениальности голландцев. Аргентина делала всё, чтобы не дойти до 11-метровых. Но не успели. Однако в истории чемпионатов мира нет команды, которая выглядела бы лучше, когда матчи приходилось решать по пенальти. Аргентинцы, как и в полуфинале 2014 года, вновь оставили «оранжевых» за бортом следующего раунда.

На этот раз героизм достался Мартинесам – вратарю и нападающему. Один отразил два первых удара, а нападающий «Интера» замкнул цикл из 10 и вывел команду в полуфинал.



Аргентина шесть раз била пенальти в плей-офф чемпионатов мира. Счёт – 5:1 в их пользу. Это лучший результат в истории. Но если расширить круг до Кубка Америки, то баланс портится: всего четыре победы и пять поражений, в том числе в двух финалах с Чили (2015 и 2016) и ещё один в 2004 году – с Бразилией», – написало издание.