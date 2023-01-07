«Месси продался дьяволу». Своей сделкой Лео «предал» Аргентину?

В конце прошлого года счастливый Месси в традиционном мусульманском плаще поднял над головой Кубок мира. Счастливые руководители катарского футбола радовались не меньше, чем ставшие в третий раз в истории чемпионами мира аргентинцы. Турнир в диктаторской стране, где не соблюдаются права человека, а женщинам лишь недавно разрешили выходить из дома без мужчин, водить автомобиль и кататься на велосипеде, позволил местной элите улучшить репутацию. По такому же пути сегодня идёт мало чем отличающаяся по форме правления и отношению к гражданским свободам Саудовская Аравия, которая претендует на роль хозяйки ЧМ-2030. И Месси принимает в этом непосредственное участие.

Месси умудряется раскручивать сразу две заявки на ЧМ-2030

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике, но уже вовсю кипит работа и борьба за право принять следующий турнир. Пока что единственная подтверждённая заявка – это совместная инициатива Испании, Португалии и Украины. Конкурентами этих стран выступают два ещё формирующихся кулака. От Южной Америки совместную заявку готовят Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. Не менее мощно выглядит и коллаборация Саудовской Аравии, Египта и Греции. Участие нескольких стран в заявках объясняется тем, что с 2026 года в финальной части чемпионата мира будут участвовать не 32, а 48 сборных.

«Заявка Южной Америки на 2030 год очень сильная», – убеждён её координатор Фернандо Марин. – Регион является генератором талантов, которые проявляют себя во всём мире. Кроме того, к 100-летию первого чемпионата мира по футболу в Уругвае в 1930 году это было бы очень подходящим местом». В 1930-м хозяева турнира Уругвай выиграли турнир, обыграв в финале Аргентину со счётом 4:2.

Совместная заявка Южной Америки впервые была обнародована в 2017 году, когда тогдашние одноклубники по «Барселоне» Луис Суарес и Лионель Месси объединились для продвижения своих стран. Перед матчем между их сборными Суарес позировал в уругвайской форме с номером 20 на майке, а Месси – в аргентинской с номером 30. «Лео выразил большое желание помочь нам. Он, несомненно, станет знаменосцем чемпионата мира», – выразил уверенность Марин.

Месси в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако в мае 2022 года кое-что изменилось. Хедлайнер южноамериканской заявки на домашний ЧМ Месси подписал соглашение о рекламе… Саудовской Аравии. Нет, он формально не переметнулся в лагерь конкурентов, а всего лишь стал послом страны по продвижению туризма в исламском государстве, однако что это, если не предательство по отношению к заявке Аргентины?

Легендарный футболист стал частью национальной кампании аравийцев, получившей название «Видение 2030». Власти аравийцев описывают её как «программу по уменьшению нефтезависимости страны, диверсификации экономики и развитию государственного здравоохранения, образования, инфраструктуры, рекреационной сферы и туризма». Разумеется, частью «Видения 2030» является и заявка Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира.

Лео получает в ранге посла в пять раз больше, чем предлагали Роналду

В эту же канву ложится и приобретение Фондом национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF) клуба АПЛ «Ньюкасл Юнайтед», а также революция в мире гольфа. В сентябре 2022 года у профессиональной организации PGA Tour, объединявшей лучших гольфистов, появился конкурент – серия LIV, спонсируемая аравийцами. За короткое время LIV перекупила у PGA несколько десятков ведущих гольфистов, в некоторых случаях игроки только за трансфер получали по $ 100 млн. Самый именитый гольфист Тайгер Вудс, правда, отказался – ему предлагали $ 750 млн. Также в LIV значительно улучшились условия для всех игроков, ведь даже лузеры получают утешительный бонус в $ 120 тыс.

Добавьте сюда 10-летнюю сделку в $ 650 млн на проведение гонок Формулы-1, а также «Cтолкновение на дюнах» – боксёрский поединок между Энди Руисом-младшим и Энтони Джошуа, и попытка монополизации спорта крупнейшим в мире экспортёром нефти станет очевидной. «С помощью Месси они пытаются вывести «Видение» на новый уровень и сделать более глобальным. Репутация Саудовской Аравии нуждается в улучшении, и речь идёт о попытке ребрендинга страны», – объяснил посол Канады в Саудовской Аравии в период с 2015 по 2018 год Деннис Хорак.

Роналду в футболке «Аль-Насра» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Срок и условия соглашения Месси с саудовцами не разглашаются, но, по данным Daily Telegraph, эта сумма в пять раз превышает идентичное предложение Криштиану Роналду осенью 2021 года. Тогда португалец отказался от предложения в £ 5 млн – смешная сумма в сравнении с недавним соглашением Криша о переходе в саудовский «Аль-Наср». За 2,5 сезона в Аравии Роналду заработает € 500 млн. «Представители Месси заявили, что не могут уточнить соответствующие цифры из-за условий конфиденциальности в соглашении, в то время как правительство Саудовской Аравии не ответило на электронные письма», – пишет The Athletic.

Саудовская Аравия впервые представила аргентинца в качестве посла туризма в стране во время поездки в Джидду, курортный город на берегу Красного моря, в мае прошлого года. «Это не первый его визит в королевство и не последний», – сияет министр туризма Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатиб. Позже Месси опубликовал фотографию себя на яхте, наблюдая закат в Саудовской Аравии.

В 2021 году Месси заработал € 120 млн

Представители Месси отказались комментировать не только сроки соглашения, но также и такие вещи, как противоречие продвижения Лео Саудовской Аравии в свете желания его родной страны провести ЧМ-2030. Без ответа осталось и отношение форварда к нарушениям прав человека, включая убийство журналиста-диссидента Washington Post Джамаля Хашогги, а также репрессии против активистов за права женщин и хейтеров правления наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

В 2021 году гуманитарная организация ЮНИСЕФ сообщила, что более 10 тысяч детей были убиты после участия возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в конфликте в соседнем Йемене. При этом Месси остаётся послом доброй воли ЮНИСЕФ с 2010 года, и эта организация также отказалась от комментариев.

Лео всегда сторонился глубоких вопросов, не говоря уже о какой-то жёсткой гражданской позиции. Что его заботит (впрочем, как и Роналду), так это монетизация своего имиджа. В мае Forbes подсчитал, что Месси заработал более € 120 млн за предыдущий год, и соглашение с Саудовской Аравией – это всего лишь одно из направлений его бурной коммерческой деятельности. Помимо зарплаты в более чем € 30 млн за сезон в «ПСЖ», аргентинец продвигает множество кампаний.

В 2017 году Лионель Месси подписал с adidas пожизненный контракт Фото: adidas

Только в последнее время Месси подписал сделку на $ 20 млн для продвижения Socios, специализирующейся на криптовалютных токенах, а также является лицом игры Sorare, основанной на NFT. Также в его портфолио есть спонсорские соглашения с adidas, Pepsi, Budweiser, Ooredoo, Pro Evolution Soccer, Louis Vuitton, израильской компанией Orcam, Dubai Expo 2020, его собственным шоу Cirque du Soleil и китайской молочной компанией Mengniu.

При таком многообразии сделок Лео полагается на своих советников и лишь наносит визиты вежливости, которые стоят в его расписании. Вряд ли его волнует творящаяся в Саудовской Аравии жесть, как, например, самая массовая казнь в истории страны в марте 2022 года – власть лишила жизни 81 человека. Большинство людей казнили за преступления, связанные с наркотиками, и убийства. Однако Amnesty International также зафиксировала рост применения смертной казни в качестве средства политической борьбы с диссидентами из шиитского меньшинства страны.

Это совершенно не мешает Месси дружить с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии, целью которого является содействие социальному и экономическому росту в стране, Турки Аль-Шейхом. Аргентинец публично поздравил Аль-Шейха (владеет испанской «Альмерией») с 40-летием в прошлом году и посетил дом политика в Эр-Рияде. Близость с первым лицом Саудовской Аравии и владельцем «Ньюкасла» Мухаммедом ибн Салманом подчёркивает и президент ФИФА Джанни Инфантино. Вместе они сидели на первом матче ЧМ-2022, а до этого их видели на Бали на саммите G20 и боксёрских поединках. Такая дружба заметно повышает шансы Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

«Я ничего не имею против Месси, но меня возмущает, что он пренебрегает нравственными аспектами и настолько легко позволил сделать себя инструментом для саудовского спортивного отмывания. Он продался дьяволу», – сокрушается аравийский диссидент и разведчик Халид Аль-Джабри, чьи брат и сестра остаются в тюрьме в родной стране. Ничего личного, проcто бизнес, Лео?