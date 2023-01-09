Как «Атлетико» не забил?! Невероятное спасение «Барсы» в концовке трудно объяснить. Видео

Мадридцам страшно не повезло. Так и без места в Лиге чемпионов можно остаться!

Пока российский футбол на продолжительной паузе, европейский радует обилием больших матчей. В 16-м туре Примеры встретились «Атлетико» и «Барселона». Ещё пару лет назад этот матч тянул бы на чемпионский, но сейчас у команд совсем разные задачи. Пока «Барса» бьётся за титул, «Атлетико» борется за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Однако жаркой игре это не помешало.

«Атлетико» на первых минутах столкнулся с серьёзнейшими проблемами. «Барса» ожидаемо забрала мяч и получила серьёзный отпор при переходе через центр поля, но дальше всё было подозрительно легко. Команда Диего Симеоне будто забыла, как защищаться: за первой линией прессинга образовывалась дыра, из-за чего «Барса» за четыре минуты совершила сразу несколько опасных подходов.

Ужас в обороне «Атлетико» можно было бы списать на медленное вкатывание в игру, но длился он слишком долго. В первые 10 минут мадридцы не пропустили чудом — Ансу Фати и Усман Дембеле запороли несколько моментов. А на 22-й минуте гол всё-таки случился. Всё по привычной схеме, только со здоровой реализацией: Педри дали пройти, мяч через Гави дошёл до Дембеле, а тот, наконец, уложил в угол.

Положение «Атлетико» могло практически сразу стать катастрофическим. Спустя всего две минуты после первого гола «Барса» чуть не забила второй. Хосе Мария Хименес под прессингом вслепую отдал пас назад, Педри перехватил мяч и решил исполнить красиво, но его накрыли.

Ранних замен Симеоне делать не стал, но после получаса игра внезапно перевернулась. «Атлетико» перехватил инициативу и за несколько минут создал несколько моментов, которые по остроте не уступали шансам «Барсы» в начале матча. В концовке тайма команде Хави и вовсе пришлось прижаться к своим воротам и терпеть до свистка на перерыв. Получилось.

Первый тайм и так был достаточно зрелищным, но второй оказался даже круче. Команды с первых же секунд бросились в атаку. Только теперь явного перевеса ни у кого не было — моменты возникали и у тех, и у других. Градус противостояния тоже вырос: фолов стало заметно больше, а вместе с ними и шума трибун, небольших стычек и агрессии в целом.

«Атлетико» — «Барселона» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Учитывая, что счёт оставался прежним, горячая концовка была практически гарантирована. И команды не подвели! А вернее, «Атлетико», ведь у «Барсы» игра откровенно расклеилась — потерь стало слишком много, из-за чего захлебывались любимые контратаки, которыми каталонцы так долго кошмарили соперника.

А что обычно происходит, когда «Атлетико» в стрессовой ситуации и начинает беситься? Правильно, стычки и удаления! Главный мастер в этих делах — Стефан Савич — зарубился с Ферраном Торресом настолько откровенно, что судье даже не понадобился VAR. Обоим по красной — и всё.

Главный шанс «Атлетико» получил незадолго до финального свистка: Гризманн после паса Анхеля Корреа пробил мимо Марка-Андре тер Штегена, но Рональд Араухо умудрился отразить удар пяткой! Невероятное спасение, которое трудно объяснить. Когда не залетает такое, вопросы отпадают совсем.

Статистика — как дополнительное подтверждение, что «Атлетико» и «Барса» сыграли удивительный матч. 20:10 по ударам (5:2 — в створ), по ожидаемым голам — 1,42 против 0,66. Команда Хави имела перевес лишь во владении, но главное — в счёте на табло.

Эта победа — особенная для «Барсы». И не только из-за того, как трудно её было добиться, но и из-за таблицы. Каталонцы обошли «Реал» и теперь занимают первое место с отрывом в три очка.