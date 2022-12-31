«Барселону» лишили почти любых трансферов. Ла Лига приняла необычный закон

Финансовые правила для клубов Ла Лиги станут более строгими. Рычаги в стиле «Барселоны» больше не помогут подписывать новичков, сообщает Diario Sport. В частности, Ла Лига запретит клубам продавать необходимые активы, чтобы увеличить лимит трат на зарплаты. Например, нельзя будет продать права на стадион для этих целей. Клубам можно будет продавать аудиовизуальные и другие права, но только при условии, что их стоимость не превысит 5% от общих доходов клуба. Всё, что превышает эту планку, не пойдёт в зачёт при расчёте зарплатного лимита.

Продажа, а затем повторная покупка активов по выгодной цене с целью увеличения лимита будут наказываться. Клубы обяжут представлять бизнес-план, из которого будет видно, что после продажи активов они гарантированно могут платить зарплаты на протяжении двух сезонов. Ранее клубы могли тратить 25% от суммы, которую они сэкономили или заработали на продажах, а теперь им разрешат тратить 40% от неё при гарантии, что они смогут платить новым игрокам. Всё это ужасные новости для «Барселоны», трансферные планы которой могут разрушиться уже этой зимой.

Рычаги спасли «Барселону» прошлым летом, но рассчитывать на них больше нельзя

В межсезонье-2022 «Барселона» потратила на трансферы € 153 млн, несмотря на долги в размере € 1,3 млрд и существенные финансовые потери. Клуб смог обойти лимит на траты, установленный Ла Лигой, за счёт продажи активов. Президент «Барсы» Жоан Лапорта назвал этот подход «финансовыми рычагами». Фраза в каком-то смысле стала нарицательной в испанском футболе.

«Барселона» продала 25% доходов от ТВ-прав на матчи Ла Лиги на следующие 25 лет, а также 49,9% акций компании Barca Studios. Это позволило клубу за короткий срок значительно увеличить доходы и дало возможность активно себя вести на трансферном рынке. Состав «Барселоны» пополнили вингер Рафинья (заплатили € 58 млн), форвард Роберт Левандовски (€ 45+5 млн), защитник Жюль Кунде (€ 50 млн) и перешедшие на правах свободных агентов хавбек Франк Кессье, защитники Эктор Бельерин, Маркос Алонсо и Андреас Кристенсен. При этом каталонцы продали только трёх игроков и выручили за них почти в пять раз меньше, чем потратили на новичков. Уход Франсиску Тринкана, Пьер-Эмерика Обамеянга и Филиппе Коутиньо пополнил казну всего лишь на € 35 млн.

Жоан Лапорта и Роберт Левандовски Фото: Eric Alonso/Getty Images

После хитрых манёвров Лапорты, который при откровенно минусовом балансе осуществил ряд громких подписаний, некоторые испанские клубы задумались об аналогичных действиях. Очень хотел использовать эту тактику «Бетис», но не судьба.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ещё в октябре предупреждал: подобные экономические рычаги со следующего сезона перестанут работать. Функционер рекомендовал клубам сокращать расходы на заработную плату, чтобы не было проблем с осуществлением трансферов. Конечно, в первую очередь Тебас обращался к «Барселоне». Но появление у каталонцев последователей привело к тому, что Ла Лига начала «подрезать крылья» клубам уже этой зимой.

«Я ссылаюсь на слова вице-президента по экономике на собрании руководства Ла Лиги. Он сказал, что необходимо сократить фонд заработной платы. Если этого не сделать, будет сложно. Что-то может быть предпринято, но я не знаю, то ли это, о чём сейчас говорят. Я слышал, как Лапорта говорил, что в один день он что-то предусматривает, а в другой – нет. Я не знаю. Правила существуют для всех, и их нужно соблюдать. Мы не можем быть гибкими для одних и не быть таковыми для других. Правила очень чёткие, их нельзя трактовать по-разному, и в «Барсе» об этом знают. Мы ежедневно общаемся с представителями отдела экономического контроля «Барселоны», и они знают, что там и как, знали всё лето и с тех пор, как там работает Жоан и его экономическая команда», – сказал Тебас во время перерыва на чемпионат мира в Катаре.

Трансферные планы «Барселоны» на зиму рушатся

Этой зимой «Барселона» планировала масштабную закупку, используя последнюю возможность применить финансовые рычаги. As и Marca приписывали команде интерес к Энцо Фернандесу, Бернарду Силве и ещё ряду именитых игроков. Сообщалось, что Лапорта также собирается начать переговоры с Лионелем Месси о возвращении в Каталонию следующим летом в качестве свободного агента.

От идеи с Месси, по многочисленным сообщениям СМИ, окончательно отказались, поскольку аргентинец решительно настроен остаться в «ПСЖ». Хавьер Тебас закрыл все слухи, намекнув на нереалистичность трансфера: Лео не пойдёт на понижение зарплаты ради выступления за вечно проблемную «Барсу».

«Возвращение Лионеля Месси в «Барселону»? Это зависит от того, сколько он будет получать. Во-первых, он должен хотеть уйти из «ПСЖ». Во-вторых, Париж должен отпустить его. И, в-третьих, важна зарплата Месси. Всё будет зависеть от этих обстоятельств – и если все они сложатся и «Барса» сможет позволить себе его зарплату в рамках экономического контроля, контракт будет подписан. Но всё будет зависеть от того, сколько заработает Месси. Если столько же, как в момент ухода – то нет, это невозможно. С такими суммами он может играть только за «ПСЖ», – сказал президент Ла Лиги.

Хавьер Тебас Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Приобрести Фернандеса или Силву, за которых «Бенфика» и «Манчестер Сити» могут требовать порядка € 100 млн, тоже не получится. «Барселона» не найдёт такие деньги с учётом новых правил Ла Лиги. Даже если бы нашла, то Энцо и Бернарду вряд ли бы захотели перейти в команду, которая вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы. В общем, о переходе Фернандеса и Силвы можно забыть. «Барселоне» придётся сильно потрудиться, чтобы провести и намного более скромные подписания. С этим прямо сейчас есть проблемы.

«Барселона» попросила защитника Бенуа Бадьяшиля остаться в «Монако» до лета, так как не может купить его зимой. По данным L’Équipe француз близок к переходу в «Челси» за € 35–40 млн. Английский клуб достиг принципиальной договорённости по условиям личного контракта. Сделку с «Монако» должны закрыть в ближайшее время. От предложения «Барселоны» Бенуа отказался. «Монако» тоже не собирается ждать каталонцев и считает, что лучше продать футболиста зимой, так как его контракт действует до лета 2024 года.

«Барса» хотела подписать форварда «Боруссии» Юссуфу Мукоко этой зимой и консультировалась с Ла Лигой по этому вопросу, сообщает Sport.es. Каталонцы получили отрицательный ответ. Лига сообщила «Барселоне», что трансфер 18-летнего игрока невозможен, так как клуб не вписывается в правила финансового фэйр-плей. Сине-гранатовые могут подписать Мукоко бесплатно летом. Срок нынешнего контракта форварда с «Боруссией» рассчитан до июня 2023 года. Стороны пока не договорились о продлении соглашения. Проблема в том, что молодого таланта к тому времени почти наверняка перехватят. Интерес к Юссуфе проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Реал».

«Барселона» также сохраняет интерес к полузащитнику «Сосьедада» Мартину Субименди. Marca утверждает, что главный тренер команды Хави видит в нём основного кандидата на замену 34-летнему Серхио Бускетсу, который собирается продолжить карьеру в МЛС в межсезонье-2023. «Реал Сосьедад» не намерен соглашаться на сумму меньше, чем указана в качестве отступных – € 60 млн – и рассчитывает получить её сразу в полном объёме. Каталонцы хотят приобрести Субименди в рассрочку, и поэтому уже получили категорический отказ от клуба из Сан-Себастьяна.

Мартин Субименди Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Хави также хочет усилить позицию правого защитника. Тренеру больше всего понравился аргентинец Хуан Фойт. «Вильярреал» не хочет даже начинать переговоры, пока «Барса» не предложит за него как минимум € 55 млн, сообщает Diario Sport. Фойт – очередная нереалистичная цель. Клуб интересовался Диогу Дало, но «Манчестер Юнайтед» в одностороннем порядке продлил с игроком контракт на год, и о трансфере теперь придётся договариваться с английским клубом.

«Барселоне» пришлось сфокусироваться на самых скромных фамилиях – критериям Хави более-менее соответствуют Тома Мёнье («Боруссия») и Бенжамен Павар («Бавария»). Спортивный директор каталонцев Йорди Круифф очень хорошо отзывается о бельгийце. Тома дал согласие на переход и считает этот вариант приоритетным. При этом, по данным Mundo Deportivo, Мёнье не собирается долго ждать, и, если клуб не сможет провести сделку в ближайшее время, он готов приступить к изучению других предложений, в числе которых «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Ювентус», «Челси» и «Арсенал».

Павар публично говорил о желании покинуть «Баварию». «Барселона» опасается по поводу характера игрока. У Павара было несколько конфликтов в Мюнхене и сборной Франции. Кроме того, в «Баварии» Бенжамен предпочитает играть на позиции центрального защитника, а не флангового. Также у него есть предложения из АПЛ и Серии А. У Павара остаётся год по контракту, поэтому за него придётся отдать около € 15 млн. Такие же деньги просит «Боруссия» за Мёнье. Сможет ли «Барса» получить одобрение Ла Лиги на проведение даже столь скромных трансферов? Не факт.

На что может рассчитывать «Барселона»?

Каталонцам нужно расчищать платёжную ведомость. Жерар Пике неожиданно завершил карьеру, Серхио Бускетс должен уйти летом. Этого всё равно слишком мало, особенно с учётом незакрытых долгов перед ними. Тем более «Барселона» не планирует продавать ведущих игроков, несмотря на финансовые трудности.

Как сообщает Sport.es, Хави составил список «неприкосновенных», в который вошли защитники Рональд Араухо и Жюль Кунде, хавбеки Френки де Йонг, Педри и Гави, нападающие Роберт Левандовски и Ансу Фати. По де Йонгу мера в какой-то мере вынужденная. Раньше от Френки хотели избавиться, но теперь именно он может занять место Бускетса, поскольку других игроков подписать не удастся.

Френки де Йонг Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Экономическое положение «Барсы» и особенно трудности, с которыми она сталкивается при соблюдении финансового фэйр-плей, в дополнение к обязательному сокращению фонда зарплат могут привести к расставанию с некоторыми игроками следующим летом. Но вышеперечисленные футболисты точно останутся. Франк Кессье и Мемфис Депай – главные кандидаты на уход, хотя их отъезд из Каталонии всё равно ничего кардинально не изменит.

Кессье перешёл в «Барсу» прошлым летом. Его не против заполучить «Тоттенхэм», который готов заплатить € 15 млн. Однако Франк не хочет столь быстро уезжать из Каталонии. Депаем интересуются «Рома», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Скорее всего, он покинет команду следующим летом в качестве свободного агента, и «Барселона» не получит за него хоть какие-то деньги.

На что может рассчитывать «Барселона»? Нужно работать со свободными агентами. Не все из них горят желанием перебраться в нынешнюю «Барсу», но хотя бы одно громкое подписание совершить реально. Полузащитник «Реала» Марко Асенсио остаётся в сфере интересов каталонского клуба, поскольку срок его контракта истекает, сообщает Goal.com. «Барселона» понимает, что вокруг будущего Асенсио существует неопределённость. На руку играет, что у Жорже Мендеша, агента Марко, хорошие отношения с «Барсой».

Теоретически невозможность подписать новых игроков может даже пойти «Барселоне» на пользу. Перекраивание состава прошлым летом не принесло результата. Команда Хави вылетела из Лиги чемпионов и второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги Европы. Причём нет уверенности, что каталонцы даже во главе с Левандовским выиграют этот турнир. Вполне возможно, вылетят уже в 1/16 финала от «Манчестер Юнайтед».

Хави Фото: Alex Caparros/Getty Images

Руководство выдало Хави большой кредит доверия. Тренер должен слепить цельный коллектив из тех футболистов, что сейчас в обойме, и может рассчитывать лишь на точечные изменения. О масштабных тратах придётся на какое-то время забыть, но класс имеющихся исполнителей вполне приличный, чтобы решать серьёзные задачи в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Просто нужно дать им время сыграться друг с другом, и результат не заставит себя долго ждать, если Хави всё сделает правильно.

Хотя нельзя исключать, что тренер не справится и клуб окончательно скатится в пропасть. В некоторых высказываниях Хави явно заметны пораженческие настроения. После вылета из Лиги чемпионов он несколько раз допускал, что не готов добывать результат и его могут уволить в ближайшее время. А недавно заявил, что «Барселона» всерьёз не настраивалась выиграть Лигу Европы в прошлом сезоне. Почему в этом году ситуация должна быть иной, он пока так и не объяснил. Причины сомневаться в квалификации Хави имеются. Тренер пока не сделал достаточно, чтобы однозначно заверить всех в успешности его проекта по перезапуску «Барселоны».