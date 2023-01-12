«Поработай чуточку и с мозгами тоже». Шакира разнесла Пике в новой песне

Кажется, что конфликт между Жераром Пике и Шакирой длится бесконечно. Звёздная пара рассталась летом 2022-го, а причиной стал поступок футболиста. Как выяснили СМИ, Пике, ещё находясь в браке с Шакирой, начал встречаться с другой девушкой — 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти, работающей в продюсерской компании Жерара.

После развода Пике и Шакиры уже произошло много всего. Например, певица выиграла суд по опеке над двумя сыновьями, и бывший защитник «Барселоны» теперь может видеться с детьми только с её согласия.

А сегодня Шакира нанесла новый удар. Она исполнила новую песню в студии известного аргентинского диджея и продюсера Bizarrap. И это не просто трек, а полноценный дисс — текст просто наполнен ударными строками про Пике и его новую девушку.

В первом куплете Шакира использовала простые метафоры, но не упустила возможности кольнуть бывшего мужа в последней строчке:

Извини, я уже села в другой самолёт

Я не вернусь, не хочу снова разочароваться

Ты так усердно притворяешься чемпионом

А когда я нуждалась в тебе, ты показал себя с худшей стороны

Такая волчица, как я, не для новичков.

В припеве Шакира оказалась немногословна, зато упомянула девушку Пике.

Такая волчица, как я, не для парней вроде тебя

Я переросла тебя — вот почему ты с девушкой, такой же, как ты сам.

Жерар Пике и его новая девушка Клара Чиа Марта Фото: David Oller/Europa Press via Getty Images

А вот во втором куплете начинается самая жара. Шакира сбросила с себя чувство вины за проблемы Пике.

Я делаю это, чтобы ты смирился — прожевал и проглотил

Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять

Я поняла, что критика в твой адрес — не моя вина.

А потом обвинила бывшего мужа в том, как тот бросил её.

Ты оставил меня с журналистами у двери и долгами в налоговой

Ты думал, что сделаешь мне больно, но в итоге сделал меня сильнее.

В середине второго куплета Шакира уже как следует прошлась по девушке Пике. Строчка про 22 — явная отсылка к возрасту. Певице 45 лет, Кларе — в два раза меньше. В конце этой части — жёсткие строчки с понятной аналогией между дорогими и бюджетными брендами.

Желаю тебе всего наилучшего с моей предполагаемой заменой

Даже не знаю, что с тобой случилось, ты такой странный

Я стою двух 22

Ты променял Ferrari на Renault Twingo

Ты променял Rolex на Casio.

Напоследок — откровенный панч про интеллект, который Шакира уже не стала прикрывать метафорами и другими речевыми оборотами.

Так много работы в зале

Но поработай чуточку и с мозгами тоже.

За кем остался этот раунд и как вам песня Шакиры? Пишите в комментариях!