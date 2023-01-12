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Новая песня Шакиры про Жерара Пике, текст и разбор, история конфликта и развода певицы и футболиста, подробности

«Поработай чуточку и с мозгами тоже». Шакира разнесла Пике в новой песне
Михаил Рождественский
Шакира разнесла Пике в новой песне
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Девушке экс-футболиста «Барселоны» тоже досталось.

Кажется, что конфликт между Жераром Пике и Шакирой длится бесконечно. Звёздная пара рассталась летом 2022-го, а причиной стал поступок футболиста. Как выяснили СМИ, Пике, ещё находясь в браке с Шакирой, начал встречаться с другой девушкой — 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти, работающей в продюсерской компании Жерара.

После развода Пике и Шакиры уже произошло много всего. Например, певица выиграла суд по опеке над двумя сыновьями, и бывший защитник «Барселоны» теперь может видеться с детьми только с её согласия.

А сегодня Шакира нанесла новый удар. Она исполнила новую песню в студии известного аргентинского диджея и продюсера Bizarrap. И это не просто трек, а полноценный дисс — текст просто наполнен ударными строками про Пике и его новую девушку.

В первом куплете Шакира использовала простые метафоры, но не упустила возможности кольнуть бывшего мужа в последней строчке:

Извини, я уже села в другой самолёт
Я не вернусь, не хочу снова разочароваться
Ты так усердно притворяешься чемпионом
А когда я нуждалась в тебе, ты показал себя с худшей стороны
Такая волчица, как я, не для новичков.

В припеве Шакира оказалась немногословна, зато упомянула девушку Пике.

Такая волчица, как я, не для парней вроде тебя
Я переросла тебя — вот почему ты с девушкой, такой же, как ты сам.

Жерар Пике и его новая девушка Клара Чиа Марта

Жерар Пике и его новая девушка Клара Чиа Марта

Фото: David Oller/Europa Press via Getty Images

А вот во втором куплете начинается самая жара. Шакира сбросила с себя чувство вины за проблемы Пике.

Я делаю это, чтобы ты смирился — прожевал и проглотил
Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять
Я поняла, что критика в твой адрес — не моя вина.

А потом обвинила бывшего мужа в том, как тот бросил её.

Ты оставил меня с журналистами у двери и долгами в налоговой
Ты думал, что сделаешь мне больно, но в итоге сделал меня сильнее.

В середине второго куплета Шакира уже как следует прошлась по девушке Пике. Строчка про 22 — явная отсылка к возрасту. Певице 45 лет, Кларе — в два раза меньше. В конце этой части — жёсткие строчки с понятной аналогией между дорогими и бюджетными брендами.

Желаю тебе всего наилучшего с моей предполагаемой заменой
Даже не знаю, что с тобой случилось, ты такой странный
Я стою двух 22
Ты променял Ferrari на Renault Twingo
Ты променял Rolex на Casio.

Напоследок — откровенный панч про интеллект, который Шакира уже не стала прикрывать метафорами и другими речевыми оборотами.

Так много работы в зале
Но поработай чуточку и с мозгами тоже.

Шакира одержала большую победу над Пике. А жесты Жерара трудно назвать достойными Шакира одержала большую победу над Пике. А жесты Жерара трудно назвать достойными

За кем остался этот раунд и как вам песня Шакиры? Пишите в комментариях!

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Теги Футбол Испания Жерар Пике •••

Заглавное фото: Manuel Queimadelos, Gareth Cattermole/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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