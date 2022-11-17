Шакира одержала большую победу над Пике. А жесты Жерара трудно назвать достойными

Шакира и Жерар Пике договорились об опеке над детьми. 7 ноября, после более чем 13 часов переговоров, стороны согласились с тем, что девятилетний Милан и семилетний Саша будут проживать с матерью в США. По данным El Pais, Пике получит возможность навещать детей в Майами так часто, как захочет. Расходы на переезды отца родители поделят пополам.

Пике и Шакира договаривались в течение нескольких месяцев, процесс был очень сложным. В конечном счёте футболисту пришлось смириться с переходом опеки к его бывшей возлюбленной, но обида на неё у него осталась. Своими некрасивыми действиями он явно на это намекает.

Шакира одержала большую победу над Пике по итогам разбирательства

В июне Пике расстался с Шакирой после 12 лет отношений. Причина — измены футболиста. Жерар хотел, чтобы дети жили с ним в Барселоне, но Шакира настаивала на том, что Саша и Милан должны остаться с ней. Ещё летом испанские СМИ писали, что у Пике нет шансов выиграть дело в суде. Жерар – изменщик, его репутация сильно пострадала. К тому же суд в подавляющем большинстве случаев отдаёт опеку матери. Показательным был уже сам факт того, что после расставания пары дети остались с Шакирой.

Пике боролся лишь за условия, на которых Шакира получит опеку. Жерар выбивал себе право как можно чаще встречаться с детьми. Marca сообщала, что он также требовал у Шакиры компенсацию на переезды в Майами, где певица собирается жить с Сашей и Миланом. Частично Пике добился успеха, и Шакира пошла ему навстречу, но всё равно получение полной опеки над детьми с рядом выгодных для неё оговорок – большая победа певицы.

Шакира и Жерар Пике с детьми Фото: Из личного архива Жерара Пике

По итогам решающего переговорного раунда было подписано соглашение о том, что двое маленьких детей остаются с матерью и в начале следующего года летят с ней в США. Пике сможет посещать сыновей в любое время. При этом их свидания невозможны без согласия матери. El Pais уточняет, что в данный момент Шакира не станет препятствовать встречам. В общем, она получила полный контроль за судьбой своих детей, но лишать их возможности видеться с отцом не собирается, что выглядит очень разумным решением.

По переездам Пике в Майами найден компромиссный вариант. Деньги не являются большой проблемой для Жерара, даже если учесть его неожиданный уход из «Барселоны» посреди сезона и объявление о завершении карьеры. Шакира тем более не заморачивается о финансах. Затраты на перелёты Пике из Испании в США родители поделят пополам.

Певица решила уехать из Барселоны, потому что в этом городе мальчики сталкиваются с излишним вниманием журналистов, которые следят практически за каждым их шагом ради сенсационных фото. Переезд в Майами состоится после рождественских праздников. Шакира, Милан и Саша будут жить в роскошном особняке на частном острове, который певица купила ещё в 2001 году за $ 3 млн. По соседству находятся дома голливудского актёра Мэтта Дэймона, а также певицы Дженнифер Лопес и музыкального исполнителя Рики Мартина.

Шакира певица «Саша и Милан не заслуживают того, чтобы за ними наблюдали каждую секунду, фотографировали на входе в школу или преследовали. Они заслуживают нормальной жизни. Это просто тотальный цирк, все спекулируют аспектами нашей жизни и жизнями наших детей, а многое из того, что публикуется, даже не соответствует действительности».

Пике всё ещё недоволен и при возможности подкалывает певицу

Может показаться, что Пике спокойно согласился отпустить детей в США, но это далеко не так. Процесс урегулирования прав опеки проходил непросто – последняя и решающая встреча сторон состоялась 7 ноября и стала уже пятой за долгое время напряжённых споров. Заключительные переговоры проходили в семейном доме певицы в Эсплугес-де-Льобрегат, продолжались около 12 часов и завершились почти в час ночи. Подписание договора и вовсе случилось в предрассветные часы.

Пике уступил Шакире по всем ключевым вопросам, кроме самых мелких вроде компенсации за перелёты. Адвокат футболиста признал, что его клиент пожертвовал личными интересами.

«Жерар и Шакира приложили усилия, чтобы достигнуть соглашения и, таким образом, избежать спорной процедуры для детей. Они не хотели переходить определённую черту. Суд был бы неприятным, напряжённым, очень посредническим. Пике поставил интересы детей выше своих личных интересов, выше всего остального. Жерар принёс большую жертву как отец, чтобы его наследникам жилось лучше, несмотря на то что он не сможет распоряжаться их судьбой. Жерар — благородный человек. У него есть характер, он хороший, гениальный парень. Отношения изнашиваются, но и он, и Шакира очень чётко понимают, что ради детей следует начать новую жизнь», — заявил юрист Рамон Тамбореро, представлявший Пике.

Адвокат Рамон Тамбореро общается с журналистами после подписания соглашения между Шакирой и Пике Фото: Lorena Sopena/Getty Images

После подписания соглашения вышло совместное заявление Пике и Шакиры.

«Мы хотим сообщить, что подписали соглашение, гарантирующее благополучие наших детей. Оно будет ратифицировано в суде в рамках чисто формальной процедуры. Наша единственная цель – предоставить им максимальную безопасность и защиту. И мы надеемся, что конфиденциальность в этом вопросе будет соблюдена. Мы ценим проявленный интерес и надеемся, что дети смогут продолжать свою жизнь в условиях необходимой конфиденциальности, в безопасной и спокойной обстановке», – говорится в сообщении футболиста и певицы.

На бумаге стороны разошлись без претензий. Однако незадолго до урегулирования спора по опеке произошёл неприятный инцидент, который подчёркивает недовольство Пике. 5 ноября, после последнего домашнего матча за «Барселону» с «Альмерией» (2:0), Пике подло отомстил бывшей жене. Под объективами телекамер он долго целовал и обнимал 23-летнюю Клару Чиа Марти – ту самую девушку, с которой он изменил певице и из-за которой в итоге расстался с ней. В СМИ уверены, что футболист сделал это умышленно при большом скоплении публики на «Камп Ноу».

Клара Чиа Марти — новая девушка Жерара Пике Фото: из личного архива Клары Чиа Марти

Во время трансляции матча оператор несколько раз приближал камеру к Жерару и его спутнице. Свидетелями данной сцены прямо на стадионе стали Шакира, Саша и Милан. Певица привела детей на последний домашний матч Пике, чтобы они вживую понаблюдали за важнейшим событием в спортивной карьере Пике. В ответ получила очень некрасивый поступок футболиста. Hollywood Life со ссылкой на источники в окружении певицы сообщает, что она почувствовала себя оскорблённой.

Шакира при расставании попросила Пике подождать хотя бы год, прежде чем делать свой роман с Кларой Чиа Марти публичным. Он не послушал и ещё летом впервые появился на публике с Кларой на музыкальном фестивале. Теперь же и вовсе публично принизил Шакиру во время последнего матча за «Барселону».

Этот инцидент произошёл до подписания соглашения с Шакирой. Но на его итоги он никак не влиял. Пике заведомо не имел шансов отобрать опеку над детьми у певицы. Он боролся лишь за смягчение условий, по которым эта опека перейдёт Шакире. Очевидно, что Жерар сохраняет большую неприязнь к бывшей возлюбленной. Поступок на «Камп Ноу» лишний раз это подчеркнул.



Да, Жерар любит своих детей. Ради них он не стал доводить дело до суда, который всё равно, скорее всего, проиграл бы, и «пожертвовал личными интересами», как выразился его адвокат. Однако такие жесты, как во время матча «Барсы», трудно назвать достойными.