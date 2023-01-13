«Барселоне» забили пяткой и отняли у неё два гола. Но она всё равно добралась до «Реала»!

Суперкубок Испании в четвёртый раз проходит в формате «Финала четырёх». На трофей претендовали чемпион («Реал») и вице-чемпион Испании («Барселона»), победитель Кубка Испании («Бетис») и финалист турнира («Валенсия»). Все матчи Суперкубка проходят в Саудовской Аравии. Накануне «Реал» и «Валенсия» забили друг другу по мячу в основное время, а в серии пенальти удачливее оказались мадридцы.

Во втором полуфинале «Барселона» встретилась с «Бетисом», и матч получился достаточно богатым на события. Каталонцы неплохо смотрелись на первых минутах, однако чуть не «привезли» гол в свои ворота. Жюль Кунде отдал неряшливый пас назад вратарю, а вот Набиль Фекир подарком не воспользовался. Африканец убежал от голкипера, но в самый последний момент мяч у него из-под ног выбил Рональд Араухо.

«Барса» открыла счёт (по крайней мере, так казалось) в середине первого тайма — Педри в красивом прыжке «проткнул» мяч в ворота Клаудио Браво. Но радость каталонцев оказалась преждевременной, поскольку арбитр зафиксировал офсайд у Рафиньи, отдавшего пас на испанца. Всё решили сантиметры. Но в концовке первого тайма «Барселона» оформила новый гол — на этот раз легитимный. Усман Дебеле вывел Роберта Левандовского на удобную позицию, и поляк со второй попытки переиграл вратаря (первый удар заблокировал защитник).

«Бетис» достойно ответил на 77-й минуте. Луис Энрике убрал на замахе защитника и аккуратно покатил на Фекира, а тот в касание положил мяч в ближний угол. А чуть позже болельщики «Барселоны» снова схватились за головы — арбитр отменил гол Левандовского из-за офсайда, в который залез Ферран Торрес. На последних минутах отличный момент упустил Ансу Фати, удар которого из-под перекладины вытащил Браво.

В овертайме болельщики увидели сразу два чудо-гола. Сначала Фати здорово поймал мяч на ногу и нанёс идеальный по точности удар в дальний угол — Браво был бессилен. Перед этим защитники «Бетиса», казалось, отбились после стандарта у своих ворот, но выносом сполна воспользовался талантливый игрок «Барсы».

А «Бетис» отыгрался усилиями Лорена Морона. Нападающий принял не самый удобный пас от партнёра и пробил пяткой — мяч рикошетом от газона пролетел мимо растерянного тер Штегена. Красота! Чтобы снова сравнять счёт, игрокам «Бетиса» потребовалось меньше 10 минут.

Кстати, позже трюк Морона пытался провернуть Фати, но мяч после его удара пяткой полетел низом и оказался в руках у Браво. «Барса» доигрывала последние минуты в большинстве, поскольку Андрес Гуардадо жёстко подкатился под соперника и получил вторую жёлтую карточку. Как и в первом матче, всё решила серия пенальти, и там затащил вратарь топ-клуба. Тер Штеген отразил два удара, а «Барса» реализовала все четыре попытки.

Тер Штеген отразил в серии пенальти два удара Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Таким образом, 15 января нас ждёт очередное «эль класико» — «Реал» против «Барселоны». И на этот раз победитель матча получит трофей. Кстати, при новом формате команды ещё ни разу не играли друг с другом в финале Суперкубка. А вот в этом сезоне принципиальные соперники уже встречались — в октябре столичный клуб переиграл каталонцев на своём стадионе (3:1). Возьмёт ли реванш «Барселона»?