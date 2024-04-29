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Степашин: попросил Тюкавина, чтобы он также «Спартаку» забил в Кубке

Степашин: попросил Тюкавина, чтобы он также «Спартаку» забил в Кубке
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Бывший премьер-министр России, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался в преддверии матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра состоится в среду, 1 мая, и начнётся в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Успеет ли команда восстановиться с «Спартаку»? Успеем, ещё трое суток. Завтра отдых. Во вторник тренировка. А в среду, 1 мая, играем в 18:00. У нас должок… Верней, у «Спартака» перед нами. Рассчитываю, что пройдём дальше и в Кубке. Только что поздравил ребят у кромки поля, попросил Костю Тюкавина, чтобы он также «Спартаку» забил в Кубке. Что он ответил? Что забьёт», – приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

Напомним, накануне, 28 апреля, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом». Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Единственный гол на 76-й минуте забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. Арбитры просмотрели эпизод с помощью VAR на предмет офсайда, однако система показала, что гол был забит по правилам. Таким образом, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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